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(4 часа назад)
Позиции азербайджанской Армии за сутки подвергались обстрелу 30 раз – Минобороны Азербайджана

Позиции азербайджанской Армии за сутки подвергались обстрелу 30 раз – Минобороны Азербайджана

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Позиции азербайджанской Армии за сутки подверглись обстрелу 30 раз – Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах вечером 5 апреля азербайджанских позиций со стороны ВС Армении.

Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах вечером 5 апреля азербайджанских позиций со стороны ВС Армении.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, 5 апреля с 21:55 до 23:20 подразделения вооруженных сил Армении с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, расположенные в направлении населенных пунктов Алибейли Товузского района, Хошбулаг Дашкесанского района, Йеллиджа, Зейлик Кельбаджарского района и Чагазур Лачынского района.
Всего  за минувшие сутки подразделения Азербайджанской Армии, расположенные в различных направлениях, подвергались обстрелу, в целом, 30 раз, сообщает минобороны Азербайджана.

По утверждению же минобороны Армении, на указанных направлениях обстрел велся с азербайджанской стороны.

Также указывается на «активное движение техники ВС Азербайджана в направлении Ишханасара» (Губадлинский участок границы).

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