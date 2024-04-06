Позиции азербайджанской Армии за сутки подверглись обстрелу 30 раз – Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах вечером 5 апреля азербайджанских позиций со стороны ВС Армении.

Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах вечером 5 апреля азербайджанских позиций со стороны ВС Армении.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, 5 апреля с 21:55 до 23:20 подразделения вооруженных сил Армении с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, расположенные в направлении населенных пунктов Алибейли Товузского района, Хошбулаг Дашкесанского района, Йеллиджа, Зейлик Кельбаджарского района и Чагазур Лачынского района.

Всего за минувшие сутки подразделения Азербайджанской Армии, расположенные в различных направлениях, подвергались обстрелу, в целом, 30 раз, сообщает минобороны Азербайджана.

По утверждению же минобороны Армении, на указанных направлениях обстрел велся с азербайджанской стороны.

Также указывается на «активное движение техники ВС Азербайджана в направлении Ишханасара» (Губадлинский участок границы).