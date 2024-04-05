Руководитель Youtube-проекта Kanal-11 Теймур Керимов
Началось судебное разбирательство по делу руководителя Kanal-11
В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Азада Меджидова 5 апреля началось подготовительное заседание по делу руководителя youtube-проекта Kanal-11 Теймура Керимова, обвиняемого в вымогательстве.
В начале заседания Керимов выразил протест тому, что ему в зале суда не снимают наручники.
Судья в ответ заявил, что таково «решение конвоя». Представители конвоя объяснил содержание Керимова в наручниках его «склонностью к суициду».
Это возмутило Керимова и он выступил с отводом составу суда.
Однако отвод был оставлен без удовлетворения.
Далее защита Керимова выступила с рядом ходатайств.
Так, адвокат Немат Керимли ходатайствовал о ведении процесса с фото- и видеосъемками.
Кроме того, было подано ходатайство выпустить Керимова из клетки и позволить ему сесть рядом с адвокатами. Наконец, третье ходатайство было связано с изменением меры пресечения Керимову на домашний арест.
Сам Керимов сказал, что в отношении него нарушена статья 25 Конституции Азербайджана о равенстве всех перед законом. Так журналист задался вопросом: почему он должен находиться под стражей, если другой фигурант дела Истек Тотиева остается на свободе? Он усмотрел в этом предвзятое отношение суда к себе.
Согласно материалам дела, Керимов и Тотиева вымогали у потерпевших денежные средства для удаление видеоматериалов о них.
Керимов категорические отвергает обвинение и связывает его со своей журналисткой работой.
Напомним, что руководитель этого Kanal-11 Теймур Керимов был арестован в декабре прошлого года по обвинению в вымогательстве.
Этот медиа-ресурс освещал протестные акции политического и социального характера. В настоящее время его сотрудники продолжают работу на других медиа-площадках.
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