Что ждать от брюссельской встречи ЕС-США-Армения? - беседа с экспертом по Кавказу Вадимом Дубновым в 19:00 в программе "Çətin sual"

На фоне растущей напряженности и дипломатических сложностей сегодня в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча между президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, госсекретарем США Энтони Блинкеном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча, направленная на рассмотрение региональной динамики и развитие диалога, была тщательно изучена аналитиками на предмет ее потенциальных результатов и основных геополитических последствий.

Обозреватель Радио "Свобода" и эксперт по Центральной Азии Вадим Дубнов, выступая в программе "Сложный вопрос", проанализировал суть брюссельского саммита, поставив под сомнение заявленную Баку, Москвой и Ереваном повестку дня. "Сам факт этой встречи обязывает Ереван рассматривать ее в серьезном и оптимистичном контексте", - отметил Дубнов, намекая на стратегическое маневрирование в условиях различных региональных интересов.

Дубнов подробно остановился на тонком танце между Ереваном, Баку и Москвой, подчеркнув попытки Еревана использовать взаимодействие с Западом, чтобы уравновесить влияние Москвы. В условиях ослабления участия Москвы в процессе диалога стремление Еревана к партнерству с Западом раздражает Баку, усиливая напряженность в трехсторонних отношениях.

Эксперт подчеркнул сложность прямого взаимодействия Еревана с Баку, особенно когда Москва время от времени присоединяется к позиции Баку. Это вынуждает Ереван полагаться на поддержку Запада в решении спорных вопросов, к большому огорчению Баку. "Негативное отношение Баку к этой встрече проистекает из его разочарования попытками Еревана привлечь Запад, хотя и в ограниченной степени", - заявил Дубнов.

Что касается сути встречи, Дубнов остался прагматиком, умерив ожидания прорывов или сенсационных результатов, если только стороны не решат повысить ее значимость. Он предсказал, что Ереван столкнется с отрезвляющей реальностью, предположив, что обсуждения могут повлечь за собой неприятные разоблачения.

По мере того как опускается занавес перед встречей в Брюсселе, геополитическая шахматная доска продолжает меняться, и каждый ход имеет значение для региональной стабильности и дипломатических отношений. Исход этого трехстороннего диалога остается неопределенным, что заставляет наблюдателей задуматься о его долгосрочном влиянии на сложную структуру евразийской геополитики.