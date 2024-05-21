Прибыль НКО  "Аzfinans" в прошлом году оказалась мизерной

небанковская кредитная организация Аzfinans обнародовала финансовые показатели по итогам 2023 года.

Чистая прибыль кредитной организации в прошлом году составили всего в 2 тыс. манатов (предыдущий год она завершила с убытком в 3 тыс. манатов).

Активы “Azfinans” на начало этого года оказались на 4% больше, чем в начале прошлого года - 389 тыс. манатов, в том числе кредитный портфель на 16,6% больше – 373 тыс. манатов. Обязательства НКО составляли 88 тыс. манатов (на 14,3% больше), балансовый капитал-301 тыс. манатов (на 1,3% больше), уставный капитал-300 тыс. манатов (не изменился).