Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс возобновляет свою работу

20 мая железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК), недавно расширенная, ознаменовала свое новое начало запуском первого грузового поезда. Отправившись из логистического центра "Абшерон", поезд, груженный 20 контейнерами, проследует по территории Грузии, сообщает ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Это событие произошло после завершения масштабных ремонтных работ на грузинском участке БТК, которые начались 16 мая 2023 года. Эти усовершенствования направлены на то, чтобы повысить статус железной дороги как основной транспортной артерии региона, увеличив ее пропускную способность до 5 миллионов тонн в год. Ожидается, что это расширение значительно повысит эффективность доставки грузов из Китая и стран Центральной Азии в Европу через Азербайджан.

Растущий объем транзитных грузов, который за последние годы увеличился более чем вдвое и достигнет 6,8 млн тонн в 2023 году, подчеркивает растущее значение БТК как ключевого транспортного коридора. Повышенная активность на этом маршруте подчеркивает его важнейшую роль в облегчении грузовых перевозок по всей Евразии.

В рамках стратегического шага по дальнейшему совершенствованию железнодорожной деятельности и привлечению новых грузов Азербайджан и Грузия создали совместное предприятие, которое будет заниматься управлением БТК. Ожидается, что это партнерство не только повысит эффективность перевозок, но и привлечет больше грузов по этому коридору.

Возобновление работы грузинского участка БТК является важной событием не только для Азербайджана и Грузии, но и для всего региона, так как поспособствует развитию торгово-экономических связей между Востоком и Западом.