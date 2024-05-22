НКО "MJ Financial Services" в прошлом году получила чистую прибыль около 2 миллионов манатов

Чистая прибыль НКО MJ Financial Services составила в прошлом году около 2 млн манатов

Небанковская кредитная организация (НКО) MJ Financial Services обнародовала финансовые показатели по итогам 2023 года.

В прошлом году чистая прибыль кредитной организации составила 1,9 млн манатов, что на 10,1% больше, чем годом ранее.

Активы MJ Financial Services на начало этого года составили 12,95 млн манатов, что на 4,3% больше, чем в начале прошлого года, кредитный портфель - 12,4 млн манатов (+6,3%), обязательства НКО - 9,8 млн манатов (-6%), балансовый капитал - 3,15 млн манатов (+58,1%), уставный капитал - 0,3 млн манатов (не изменился).