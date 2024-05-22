Али Асадов и Джейхун Байрамов примут участие в церемонии прощания с Раиси

Али Асадов и Джейхун Байрамов примут участие в церемонии прощания с Раиси

Делегация Азербайджана во главе с премьер-министром Али Асадовым 22 мая примут участие в Тегеране в официальной церемонии прощания с погибшими в результате крушения вертолета президентом Ирана Сейедом Ибрахимом Раиси, главой МИД Хусейном Амиром Абдуллахианом и другими лицами.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Азербайджана.

В состав делегации также войдут члены рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Ираном и другие официальные лица.