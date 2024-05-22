Али Асадов и Джейхун Байрамов примут участие в церемонии прощания с Раиси
Али Асадов и Джейхун Байрамов примут участие в церемонии прощания с Раиси
Делегация Азербайджана во главе с премьер-министром Али Асадовым 22 мая примут участие в Тегеране в официальной церемонии прощания с погибшими в результате крушения вертолета президентом Ирана Сейедом Ибрахимом Раиси, главой МИД Хусейном Амиром Абдуллахианом и другими лицами.
Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Азербайджана.
В состав делегации также войдут члены рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Ираном и другие официальные лица.
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