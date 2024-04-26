Проблемные кредиты в Азербайджане продолжают расти
Проблемные кредиты в Азербайджане продолжают расти
Центральный банк Азербайджана обнародовал статистический бюллетень по итогам I квартала 2024 года.
Согласно документу, в конце марта просроченные кредиты в Азербайджане составили 470,8 миллиона манатов, что больше, чем в конце февраля на 0,35%.
Сумма проблемных кредитов в стране выросла по сравнению с концом прошлого года на 7,5%, а за последний год снизилась на 20,3%.
Удельный вес кредитов, просроченных на 1 апреля, в общем кредитном портфеле составил 1,9%. Эта ставка также составляла 1,9% на 1 марта, 1,8% на 1 января и 2,9% на 1 апреля прошлого года.
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