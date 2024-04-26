Э.Гасанов прекратил сухую голодовку после частичного выполнения его требований

Активист Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов вечером 25 апреля прекратил сухую голодовку после того, как были частично удовлетворены его требования.

Как сообщили Turan в ПНФА, Гасанову вернули отобранные 18 апреля сотрудниками СИЗО записи на 11 листах - текст, который он готовил для выступления в суде.

Кроме того, Гасанову были предоставлены заверения, что судебный процесс над ним будет объективным. Об этом Гасанов сообщил накануне вечером по телефону своим соратникам, которые настоятельно просили его прекратить акцию.

Напомним, что Гасанов проводил голодовку с 18 апреля.

*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий руководства Дорожной полиции. 18 апреля он объявил голодовку в знак протеста против изъятия у него записей, которые он готовил к своему выступлению в суде.

Гасанов также протестует против фальсификации уголовного дела против него и требует освобождения.