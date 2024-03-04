Как влияют СМИ на избирателей в Америке, и что изменится, если победит Трамп

Как влияют СМИ на избирателей в Америке, и что изменится, если победит Трамп

Профессор Дэвид Баркер, эксперт по американской избирательной кампании и выборах в интервью Turan коснулся роли СМИ в период выборов и сделал прогнозы о результатах предстоящих президентских выборов.

Как американское законодательство регулирует освещение выборов в СМИ, как это работает на практике? Отвечая на этот вопрос, Баркер сказал, что влияние СМИ на итоги выборов минимально.

«Средства массовой информации имеют минимальное влияние на результаты выборов, потому что наша двухпартийная система очень сильна, и около 80% всех американцев являются демократами или республиканцами. Они голосуют в соответствии со своей партийной принадлежностью, несмотря что говорят СМИ», - отметил он.

Важно, что обе партии практически равны по числу сторонников и компенсируют друг друга. Вне этих партий остаются около 15% людей, на которых теоретически можно повлиять. Однако, это люди, которые отстранены от политики. «Поэтому, если вы не обращаете внимания на СМИ, то они не окажут на вас влияния», отметил Баркер.

Если на выборах победит Дональд Трамп изменится ли жизнь американцев в лучшую сторону?

На этот вопрос профессор сказал, что если Байден не сможет поднять свой рейтинг до выборов, то шансы Трампа будут высоки.

«Трамп определенно может победить. Байден непопулярен, его рейтинг не превышает 40% уже долгое время, хотя экономика развивается хорошо. Тем не менее, рядовым гражданам состояние экономики оценить сложно. У Трампа хорошие шансы на победу, однако он не фаворит, ибо у него тоже крайне низкий рейтинг. Поэтому, сложно предугадать, что произойдет», - сказал профессор.

Есть еще фактор сотен тысяч государственных служащих, они беспартийные и Трамп грозится уволить их в случае своего избрания и назначить членов своей партии. «Чтобы вся эта государственная бюрократия подчинялась ему. Тоже самое он хочет сделать с военными и системой Минюста. Если подобное произойдет, это будет шагом против демократии, отметил Баркер.

Одновременно, в американском обществе усилилась поляризаций между сторонниками демократов и республиканцев. Подавляющее большинство республиканцев искренне верят, что выборы 2020 года у них украли. Поэтому, события января 2021 года могут повториться в более широком масштабе, полагает Баркер.