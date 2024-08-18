Ален Делон, легендарный французский актер, умер в возрасте 88 лет

Ален Делон, икона французского экрана, чья яркая внешность и притягательная харизма определяли европейский кинематограф на протяжении десятилетий, умер в возрасте 88 лет. Его дети подтвердили его смерть в заявлении, сделанном Agence France-Presse в воскресенье.

«С большой грустью сообщаем о кончине нашего отца. Он мирно скончался у себя дома в Душе, в окружении семьи. Мы просим вас уважать его частную жизнь в этот чрезвычайно болезненный момент», — говорится в заявлении. Причина смерти не разглашается. В 2019 году Делон перенес два инсульта, но неясно, были ли они связаны с его кончиной.

Делон родился 8 ноября 1935 года в Со, южном пригороде Парижа. Его восхождение к славе началось в 1957 году с его дебюта в фильме Ива Аллегре « Когда вмешивается женщина ». Однако именно его прорывная роль в фильме Рене Клемана «На ярком солнце» в 1960 году вывела его на международный уровень. В том же году он закрепил свою репутацию в фильме Лукино Висконти « Рокко и его братья» , а позднее, в 1963 году, в роскошном эпическом фильме « Леопард» с Бертом Ланкастером.

Часто исполняемый в роли задумчивого антигероя, Делон играл роли в криминальных триллерах, масштабных исторических драмах и романтических эпосах. От «Самурая» (1967), где он сыграл холодного наемного убийцу, до «Черного тюльпана» (1964) Делон без труда воплощал целый ряд персонажей, оставивших неизгладимый след во французском и международном кинематографе.

Снявшись более чем в 130 фильмах, Делон внес вклад в искусство, выходящий за рамки актерской игры. Он занялся режиссурой, написанием сценариев и продюсированием, создавая повествования и постановки, которые пленяли зрителей на протяжении поколений. Его награды отражали эту обширную карьеру, включая престижную французскую премию «Сезар» за лучшую мужскую роль, итальянскую премию «Давид ди Донателло» и награду за достижения всей жизни на Берлинском международном кинофестивале. В 2019 году он получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале в знак признания его выдающейся карьеры.

Несмотря на успех, жизнь Делона вне экрана часто была бурной. Известный своими отношениями с некоторыми из самых гламурных женщин мира, включая Роми Шнайдер и Мирей Дарк, Делон также был втянут в различные скандалы, которые порой затмевали его профессиональные достижения.

Однако наследие Делона по-прежнему прочно связано с его кинематографическим мастерством. Будучи лицом европейского арт-кино на протяжении большей части 1960-х и 1970-х годов, Делон воплощал в себе холодное, опасное обаяние, повлиявшее на поколение актеров и режиссеров. Его уход знаменует собой конец эпохи французского кино, где его творчество помогло определить и сформировать контуры национальной и глобальной идентичности.

Ален Делон, легенда серебряного экрана, чьи выступления пленяли и завораживали, запомнится как один из величайших экспортеров французского кинематографа. Он оставил после себя ряд работ, которые продолжают вдохновлять как зрителей, так и критиков.