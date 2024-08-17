  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear25.20 C
  • Понедельник, 19 август 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(1 час назад)
Азербайджан направит самолет-амфибию для борьбы с пожарами в Турции

Азербайджан направит самолет-амфибию для борьбы с пожарами в Турции

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан направит самолет-амфибию для борьбы с пожарами в Турции

Азербайджан отправит в Турцию самолет-амфибию Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров. Решение об этом было принято в субботу в ходе телефонного разговора президентов двух стран Ильхама Алиева и Эрдогана.

Это был первый контакт двух президентов за многие недели.

Отметим, что сильнейшие пожары бушуют близ города Измир в Турции уже несколько дней. Пожар  не удается взять под контроль из-за сильного ветра, который усиливает распространение огня.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей