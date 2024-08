Азербайджан направит самолет-амфибию для борьбы с пожарами в Турции

Азербайджан отправит в Турцию самолет-амфибию Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров. Решение об этом было принято в субботу в ходе телефонного разговора президентов двух стран Ильхама Алиева и Эрдогана.

Это был первый контакт двух президентов за многие недели.

Отметим, что сильнейшие пожары бушуют близ города Измир в Турции уже несколько дней. Пожар не удается взять под контроль из-за сильного ветра, который усиливает распространение огня.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video