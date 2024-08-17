Азербайджан направит самолет-амфибию для борьбы с пожарами в Турции
Азербайджан направит самолет-амфибию для борьбы с пожарами в Турции
Азербайджан отправит в Турцию самолет-амфибию Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров. Решение об этом было принято в субботу в ходе телефонного разговора президентов двух стран Ильхама Алиева и Эрдогана.
Это был первый контакт двух президентов за многие недели.
Отметим, что сильнейшие пожары бушуют близ города Измир в Турции уже несколько дней. Пожар не удается взять под контроль из-за сильного ветра, который усиливает распространение огня.
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