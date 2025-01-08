Никол Пашинян отверг требование Алиева о разоружении и ответил на остальные претензии

Никол Пашинян отверг требование Алиева о разоружении и ответил на остальные претензии

Премьер-министр Армения Никол Пашинян ответил на вчерашние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В интервью Арменпресс он заявил, что Баку пытается «легитимизировать» эскалацию в регионе. Делаются агрессивные заявления из расчета, что Ереван проявит агрессивную реакцию, что позволит «обосновать» новую эскалацию в регионе.

«Мы не пойдем по этому пути и будем придерживаться мирной стратегии. Мы продолжим фокусироваться на демаркации, на согласовании текста мирного договора, на реализации проекта «Перекресток мира», на гуманитарных вопросах, в том числе на проблемах выяснения судеб пропавших без вести», - отметил Пашинян.

Касаясь обвинеий Алиева, что Армения это фашистское государство, Пашинян заметил, что Ереван не будет отвечать в том же духе. В тоже время, «подобное восприятие Азербайджана существует и в Республике Армения. Именно эти взаимные представления привели к многолетнему конфликту», - сказал он.

Мирная повестка дня направлена ​​на устранение этих представлений. Часть согласованных статей мирного договора закрывает страницу таких представлений, а другие части дают возможность устранить их вовсе, считает Пашинян.

Что касается несогласованных пунктов договора, то Ереван предложил свое решенин и в случае одобрения Азербайджана, Армения готова подписать договор, отметил премьер.

Относительно заявления Алиева о Зангезурском коридоре, Пашинян сказал, что Армения предлагает проект «Перекресток мира» и готова его реализовать. «Перекресток мира» подразумевает открытие всех транспортных коммуникаций в регионе.

«Мы сделали конкретное предложение Азербайджану по открытию железной дороги Ерасх-Садарак-Ордубад-Мегри-Зангелан. Это конкретное решение конкретных вопросов, и мы ждем положительной реакции Азербайджана, после достижения договоренности мы приступим к строительству наших участков железной дороги», - сказал Пашинян.

Комментируя заявление Алиева о «Западном Азербайджане», премьер сказал, что уже отвечал на эти заявления ранее.

Что же касается вооружения Армении, Пашинян сказал, что реформирование армии Армении проводится законно. «Армения признает территориальную целостность всех своих соседей, в том числе территориальную целостность Азербайджана, и ожидает от Азербайджана того же. Мы не ставим задачу возвращения более 200 кв км оккупированных территорий Армении военным путем, поскольку процесс демаркации дает возможность решить этот вопрос мирным путем. Никто не сможет оспорить право Армения иметь обороноспособную армию», - подчеркнул Пашинян.