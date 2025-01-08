И.Алиев принял нового представителя ЕС по Южному Кавказу М.Гроно

8 января глава государства Ильхам Алиев принял специального представителя Евросоюза на Южном Кавказе Магдалену Гроно, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Она выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета AZAL и надежду, что все причины авиакатастрофы будут тщательно расследованы.

Отметив, что Азербайджан является важным партнером Евросоюза, гостья подчеркнула, что Евросоюз заинтересован в обеспечении устойчивой стабильности в регионе Южного Кавказа.

Гроно подчеркнула важность диалога между Евросоюзом и Азербайджаном, отметив важный его вклад в энергетическую безопасность Европы.

Ильхам Алиев сказал, что сотрудничество между Азербайджаном и Евросоюзом в сфере энергетики, транспорта, инвестиций, торговли и других сферах в интересах обоих сторон.

Алиев отметил, Баку продолжит усилия по обеспечению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, и сообщил, что переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией ведется на двусторонней основе.

На встрече была подчеркнута важность продолжения контактов для развития сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом.