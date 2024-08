Azərbaycan Türkiyəyə yanğınların söndürülməsi üçün amfibiya təyyarəsi göndərəcək

Azərbaycan meşə yanğınlarının söndürülməsi üçün Türkiyəyə Be-200ES amfibiya təyyarəsi göndərəcək. Bu barədə qərar şənbə günü iki ölkə prezidentləri İlham Əliyev və Ərdoğan arasında telefon danışığı zamanı qəbul edilib.

Bu, iki prezident arasında bir neçə həftə ərzində ilk təmas idi.

Qeyd edək ki, bir neçə gündür Türkiyənin İzmir şəhəri yaxınlığında şiddətli yanğınlar davam edir. Güclü külək səbəbindən yanğını nəzarət altına almaq mümkün olmur ki, bu da alovun yayılmasını sürətləndirir.

