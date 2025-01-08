Пашинян должен принять азербайджанцев и решить вопрос их безопасного возвращения в Армению – И.Алиев

Азербайджан поднимал вопрос о возвращении азербайджанцев на свои исторические земли в Армении еще 10 лет назад. Но пока не была решена проблема освобождения оккупированных территорий, этой темой активно не занимались. Об этом в интервью местным телеканалам 7 января сказал глава государства Ильхам Алиев.

«Это было наше законное желание и уже настал черед более серьезно заниматься этим вопросом», - сказал он и добавил, что община Западного Азербайджана наладила контакты с международными организациями, и этот вопрос уже вынесен на международную повестку дня.

«Вся эта деятельность направлена на то, чтобы западные азербайджанцы могли вернуться на свои исконные земли, в села и города, где они жили и это требование соответствует всем международным нормам и принципам», - сказал Алиев.

Нынешняя территория Армении большей частью это исторические земли, населенные азербайджанцами. «Сегодня мы говорим, что 300 тысяч западных азербайджанцев должны вернуться в эти места».

На картах Российской Империи 19 века все топонимы на этой территории имеют азербайджанское происхождение. На этих картах нет озера Севан, там написано озеро Гёйча. «Когда мы говорим, что это наша историческая земля, мы говорим правду», - сказал Алиев.

В ноябре 1920 года Западный Зангезур был отделен от Азербайджана и присоединен к Армении. За два года до этого власти Азербайджанской Народной Республики «подарили» Армении город Иреван.

«Поэтому Армении пора создать условия для возвращения западных азербайджанцев на свои исконные земли. Мы ожидаем от руководства Армении четкой позиции по этому вопросу. Они предпочитают хранить молчание. Однако мы ожидаем конкретного ответа.

Когда и при каких условиях азербайджанцы смогут вернуться в эти регионы? Особенно если учесть, что большинство сел, где проживают азербайджанцы, сейчас совершенно пусты и вернуться туда не составит большой проблемы и не надо кого-то переселять.

Их право жить там должно быть признано и созданы условия для их деятельности. Я надеюсь, что наступит день, когда западные азербайджанцы вернутся на родную землю.

Думаю, было бы хорошо, если бы премьер-министр Армении принял представителей общины Западного Азербайджана. Насколько я знаю, они тоже готовы поехать в Ереван. Пусть он примет их и выслушает их проблемы. Они имеют полное право вернуться туда.