ХАМАС отвергает новые условия в предложении США и Газы о прекращении огня

В пятницу ХАМАС отклонил новые условия, представленные Соединенными Штатами в предлагаемом плане прекращения огня для Газы, после двух дней переговоров с израильскими официальными лицами в Катаре. Предложение, призванное положить конец более чем 10 месяцам конфликта, было внесено на фоне растущего международного давления с требованием прекратить огонь.

Президент США Джо Байден выразил оптимизм, заявив: «Мы ближе, чем когда-либо» к достижению соглашения. Движение за быстрое перемирие набрало обороты после убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании 31 июля в Иране, нападения, приписываемого Израилю, что вызвало опасения по поводу более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

Посредники из Египта, Катара и США работали над завершением рамок, первоначально предложенных Байденом в мае. Несмотря на продолжающиеся переговоры, детали перемирия и соглашения об освобождении заложников остаются нерешенными. Посредники описали переговоры в Дохе как «серьезные и конструктивные» и представили «мостовое предложение», направленное на обеспечение быстрого соглашения на предстоящих переговорах в Каире.

ХАМАС отклонил предложение, сославшись на «новые условия», навязанные Израилем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал посредников оказать «давление» на ХАМАС, чтобы тот принял принципы, изложенные Байденом 27 мая.

Осведомленный источник сообщил, что ХАМАС выступает против таких условий, как присутствие израильских войск вдоль границы Газы с Египтом, право вето Израиля на обмен палестинских заключенных на израильских заложников и возможность для Израиля депортировать некоторых заключенных вместо их возвращения в Газу.

Главный посредник Катара, премьер-министр шейх Мухаммед бин Абдель Рахман Аль Тани проинформировал исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана о ходе переговоров, подчеркнув необходимость регионального спокойствия и деэскалации.

Дипломатическое давление на Израиль усилилось, и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн прибыли в Израиль, чтобы обсудить ситуацию. Лэмми предупредил о растущем риске эскалации конфликта и подчеркнул срочность прекращения огня.

В связи с этим, жестокое нападение израильских поселенцев на оккупированном Западном берегу вызвало широкое осуждение. Израильские военные сообщили, что поселенцы напали на деревню Джит, в результате чего погиб палестинец. Представительница Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани и другие международные деятели осудили нападение, а главный дипломат ЕС Жозеп Боррель пообещал предложить санкции против тех, кто способствует насилию со стороны поселенцев.

Продолжающийся конфликт привел к значительным жертвам: по официальным данным, в Израиле погибло более 1200 человек, а в секторе Газа — более 40 000. Пока продолжаются переговоры о прекращении огня, насилие продолжается, и в секторе Газа сообщалось о недавних авианалетах.