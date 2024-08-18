В результате российского авиаудара на Украине 2 апреля была повреждена тепловая электростанция. (Оксана Парафинюк для The Washington Post)

Переговоры Украины и России в Дохе по прекращению огня в связи с энергетическим ударом отложены после наступления на Курской дуге

Ожидалось, что Украина и Россия отправят делегации в Доху в этом месяце для переговоров по эпохальному соглашению, направленному на прекращение ударов по энергетической и энергетической инфраструктуре с обеих сторон, сообщили дипломаты и официальные лица, знакомые с ходом обсуждений. Соглашение предполагало бы частичное прекращение огня и потенциальную передышку от разрушительного воздействия войны на гражданскую инфраструктуру, говорится в статье Вашингтон пост.

Однако непрямые переговоры, проходившие при посредничестве Катара, были прерваны неожиданным вторжением Украины в западную Курскую область России на прошлой неделе, заявили чиновники. Потенциальное соглашение и запланированный саммит не были публично раскрыты до сих пор.

Более года Россия бомбардировала энергосистему Украины ракетными и беспилотными атаками, что привело к масштабным разрушениям и веерным отключениям. Одновременно Украина нацелилась на российские нефтяные объекты, сократив нефтеперерабатывающие мощности Москвы примерно на 15% и повлияв на мировые цены на топливо.

Переговоры стали редкой возможностью для обеих стран договориться об ограниченном прекращении огня, хотя официальные лица предупредили, что более широкие мирные переговоры остаются маловероятными. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассмотрит возможность полного прекращения огня только в том случае, если Россия выведет свои войска со всей украинской территории, включая Крым. Президент России Владимир Путин, напротив, потребовал, чтобы Украина уступила четыре региона, которые Россия считает своими.

Дипломатические обсуждения, которые держались в тайне, набрали обороты за последние два месяца, поскольку Катар пытался выступить посредником между двумя воюющими странами. Однако после наступления Украины в Курске российские официальные лица отложили свое участие, назвав этот шаг «эскалацией», по словам дипломата, знакомого с ситуацией.

В то время как Москва запросила больше времени, Катар решил отложить переговоры, отказавшись от односторонней встречи. Украинские чиновники надеялись продолжить обсуждения, но небольшое государство Персидского залива, которое играет все большую роль в глобальных посреднических усилиях, отказалось проводить переговоры без участия России.

«Русские отступили после Курска», — сказал один чиновник. Администрация президента Украины подтвердила, что саммит теперь пройдет в режиме видеоконференции 22 августа, сославшись на осложнения из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Война затягивается, а атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины оставили миллионы людей без надежного электричества, особенно в зимние месяцы. Киев с трудом восстанавливает электроснабжение и может столкнуться с серьезным дефицитом по мере приближения холодов, оставляя мирных жителей уязвимыми к длительным отключениям электроэнергии.

Россия, со своей стороны, столкнулась с многочисленными ударами беспилотников по своим нефтеперерабатывающим заводам, что еще больше усложнило усилия по стабилизации ее экономики. Реакция Москвы на наступление на Курске была жесткой, а Путин поклялся не вести переговоры под давлением.

Несмотря на нынешний тупик, переговоры могут стать критическим моментом, если их возобновить. Дипломаты, участвовавшие в переговорах, рассматривали обсуждения как потенциальный предшественник более широких мирных переговоров, хотя многие по-прежнему скептически относятся к их шансам на успех.

Переговоры уже останавливались раньше. Ранние мирные переговоры в Стамбуле провалились в прошлом году, а соглашение об экспорте зерна, заключенное при посредничестве Турции и ООН, в конечном итоге развалилось. Однако официальные лица намекнули, что соглашение, сосредоточенное на энергетической инфраструктуре, аналогичное соглашению о зерне, может стать основой для возобновления дипломатического взаимодействия.

Пока Украина продолжает добиваться международной поддержки, перспективы мира остаются неопределенными. На данный момент конфликт продолжается, и ясного конца не видно.