Президент России Владимир Путин прибыл в Баку с государственным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Баку в воскресенье с двухдневным государственным визитом, целью которого является укрепление двусторонних связей и обсуждение региональных и международных проблем со своим азербайджанским коллегой президентом Ильхамом Алиевым.

Путин приземлился в бакинском международном аэропорту имени Гейдара Алиева на борту самолета специального летного отряда «Россия». Российского лидера встречала церемониальная зеленая дорожка, традиционно постеленная для высоких гостей, а почетный караул стоял по стойке смирно.

Российского президента в аэропорту встретил первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, с которым он обменялся несколькими приветственными речами. В составе приветствующей делегации также присутствовали заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов и посол страны в России Полад Бюльбюль-оглы. Поприветствовав официальных лиц, Путин проследовал к ожидавшему его лимузину Aurus и выехал из аэропорта.

По данным российского государственного информационного агентства ТАСС, официальные встречи Путина начнутся в понедельник, 19 августа. По традиции, он начнет свой день с посещения Аллеи почетного захоронения, чтобы возложить венок к могиле Гейдара Алиева, общенационального лидера Азербайджана. Затем Путин посетит Аллею Шехидов, чтобы воздать дань памяти тем, кто отдал свои жизни в борьбе Азербайджана за независимость.

Официальные переговоры между лидерами России и Азербайджана начнутся с церемонии приветствия в загородной резиденции президента Алиева Загульба, расположенной на берегу Каспийского моря. Ожидается, что два президента проведут встречу один на один, прежде чем расширить переговоры, включив в них других официальных лиц обеих стран. Дискуссии будут сосредоточены на текущем состоянии и будущих перспективах двустороннего сотрудничества, а также на актуальных региональных и глобальных проблемах.

По итогам переговоров лидеры выступят с совместным заявлением, а также ожидается подписание ряда межправительственных соглашений. Затем оба лидера проведут пресс-конференцию, чтобы проинформировать СМИ о результатах своих переговоров.

В дополнение к официальной повестке дня Алиев проведет для Путина экскурсию по проекту «Белый город» в Баку, который направлен на восстановление и развитие восточной части столицы. Визит завершится остановкой в ​​соборе Святых Жен-Мироносиц, после чего президент Алиев даст государственный прием в честь российского лидера.

Государственный визит подчеркивает важность российско-азербайджанских отношений, поскольку обе страны стремятся углубить сотрудничество в экономических, политических и связанных с безопасностью вопросах в регионе.