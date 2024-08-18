Президент России Владимир Путин прибыл в Баку с государственным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в Баку с государственным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в Баку в воскресенье с двухдневным государственным визитом, целью которого является укрепление двусторонних связей и обсуждение региональных и международных проблем со своим азербайджанским коллегой президентом Ильхамом Алиевым.
Путин приземлился в бакинском международном аэропорту имени Гейдара Алиева на борту самолета специального летного отряда «Россия». Российского лидера встречала церемониальная зеленая дорожка, традиционно постеленная для высоких гостей, а почетный караул стоял по стойке смирно.
Российского президента в аэропорту встретил первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, с которым он обменялся несколькими приветственными речами. В составе приветствующей делегации также присутствовали заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов и посол страны в России Полад Бюльбюль-оглы. Поприветствовав официальных лиц, Путин проследовал к ожидавшему его лимузину Aurus и выехал из аэропорта.
По данным российского государственного информационного агентства ТАСС, официальные встречи Путина начнутся в понедельник, 19 августа. По традиции, он начнет свой день с посещения Аллеи почетного захоронения, чтобы возложить венок к могиле Гейдара Алиева, общенационального лидера Азербайджана. Затем Путин посетит Аллею Шехидов, чтобы воздать дань памяти тем, кто отдал свои жизни в борьбе Азербайджана за независимость.
Официальные переговоры между лидерами России и Азербайджана начнутся с церемонии приветствия в загородной резиденции президента Алиева Загульба, расположенной на берегу Каспийского моря. Ожидается, что два президента проведут встречу один на один, прежде чем расширить переговоры, включив в них других официальных лиц обеих стран. Дискуссии будут сосредоточены на текущем состоянии и будущих перспективах двустороннего сотрудничества, а также на актуальных региональных и глобальных проблемах.
По итогам переговоров лидеры выступят с совместным заявлением, а также ожидается подписание ряда межправительственных соглашений. Затем оба лидера проведут пресс-конференцию, чтобы проинформировать СМИ о результатах своих переговоров.
В дополнение к официальной повестке дня Алиев проведет для Путина экскурсию по проекту «Белый город» в Баку, который направлен на восстановление и развитие восточной части столицы. Визит завершится остановкой в соборе Святых Жен-Мироносиц, после чего президент Алиев даст государственный прием в честь российского лидера.
Государственный визит подчеркивает важность российско-азербайджанских отношений, поскольку обе страны стремятся углубить сотрудничество в экономических, политических и связанных с безопасностью вопросах в регионе.
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