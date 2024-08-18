Путин и чета Алиевых неформально поужинали

Президент России Владимир Путин в воскресенье вечером после прибытия в Баку с государственным визитом принял участие в неформальном ужине, устроенном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой в резиденции президента «Загульба».

Встреча в резиденции Загульба, расположенной вдоль побережья Каспийского моря, была отмечена теплой и личной атмосферой, поскольку Алиев и его супруга приветствовали Путина вскоре после его прибытия в столицу Азербайджана. Неформальный ужин, устроенный в честь российского лидера, задал тон для более личного и непринужденного обмена мнениями перед официальными переговорами, запланированными на следующий день.

Согласно официальным источникам, лидеры кратко обсудили двустороннее сотрудничество и поделились общими интересами в региональном развитии во время ужина, в то время как более подробные обсуждения были оставлены для официальных встреч в понедельник. Ожидается, что главы двух государств рассмотрят перспективы улучшения российско-азербайджанских отношений в различных секторах и обсудят важные региональные и глобальные вопросы в ходе своих запланированных переговоров.

Визит Путина в Азербайджан рассматривается как шаг к дальнейшему укреплению партнерства между Москвой и Баку, при этом темы энергетики, торговли и безопасности, вероятно, будут доминировать в предстоящих обсуждениях.