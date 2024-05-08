В сверкающем хаосе песенного конкурса "Евровидение" простота и мелодичность азербайджанского дуэта Fahree c Ilkin Dovlatov выделялись — не тем, что завоевали расположение зрителей, а тем, что они заметно отличались от преобладающего стиля "Евровидения". Их выступление в ночь на 8 мая не обеспечило им места в финале, повторив прошлогодний результат группы TuralTuranX brothers. В обоих случаях представители Азербайджана выступали двенадцатыми и демонстрировали сдержанное поведение на сцене, что заметно отличалось от ярких выступлений, часто отмечаемых на "Евровидении".

В этом году, как и в прошлом, азербайджанские конкурсанты избегали тенденции конкурса к эксцентричности, эпатажу и сенсорной перегрузке. На конкурсе, где зрелищность часто затмевает музыкальность, выбор дуэтом костюмов, напоминающих доспехи средневекового рыцаря, не смог преодолеть культурный разрыв. Это стилистическое несоответствие стало постоянной темой для азербайджанских участников, которые кажутся анахронизмами в стремительной эволюции европейской поп-культуры.

Недавнее отстранение профессионального жюри от процесса голосования еще больше осложнило шансы Азербайджана. Теперь результаты конкурса полностью зависят от СМС-голосования зрителей, которые, как правило, отдают предпочтение географическим соседям или странам со значительной диаспорой. Исторически сложилось так, что наибольшую поддержку Азербайджану оказывали Россия и Турция, но поскольку Россия была исключена из-за ее агрессии на Украине, а Турция отсутствовала по внутренним причинам, сеть поддержки Азербайджана в рамках конкурса значительно сократилась.

Изменение культурного климата "Евровидения" — от мелодичной гармонии музыки эпохи ABBA к зрелищному формату - ставит участников из Азербайджана в невыгодное положение. Это расхождение поднимает вопросы о роли и целях участия Азербайджана в конкурсе. Похоже, что более широкой целью Азербайджана может быть не стремление к победе, а демонстрация своей культурной самобытности и поддержание своего политического присутствия на международной арене.

Широкая азербайджанская община, похоже, смирилась с этой ролью. После значительных материально-технических и финансовых затрат на проведение "Евровидения" в Баку в 2012 году у местных жителей нет особого желания проводить его повторно. Вместо этого преобладающее мнение предполагает сосредоточение внимания на участии как форме культурного самовыражения, а не на соревновании, в котором нужно победить.

По мере того, как "Евровидение" продолжает развиваться, становится все более очевидным, что его путь отклоняется от традиционной азербайджанской песенной культуры. Для Азербайджана задача будет заключаться в том, чтобы продолжать ценить конкурс как платформу для культурной дипломатии, а не как конкурентный успех, на арене, где визуальному и сенсационному отдается предпочтение перед традиционным и мелодичным.