Встреча посла Евросоюза встретился с лидером ПНФА
Встреча посла Евросоюза с лидером ПНФА
7 мая состоялась встреча председателя Партии Народного Фронта (ПНФА) Али Керимли и посла Евросоюза в Азербайджане Петера Михалко.
"В ходе встречи с послом Питером Михалко я обсудил отношения Азербайджан-Европа, перспективы интеграции Азербайджана в Евросоюз.
На сегодняшней встрече с господином Михалко мы также обсудили политзаключенных в нашей стране, обеспечение свободы свободных собраний и избирательную реформу", - написал в своем аккаунте на платформе X Али Керимли.
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