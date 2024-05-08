Встреча посла Евросоюза с лидером ПНФА

7 мая состоялась встреча председателя Партии Народного Фронта (ПНФА) Али Керимли и посла Евросоюза в Азербайджане Петера Михалко.

"В ходе встречи с послом Питером Михалко я обсудил отношения Азербайджан-Европа, перспективы интеграции Азербайджана в Евросоюз.

На сегодняшней встрече с господином Михалко мы также обсудили политзаключенных в нашей стране, обеспечение свободы свободных собраний и избирательную реформу", - написал в своем аккаунте на платформе X Али Керимли.