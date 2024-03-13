Министерство культуры не может выделить достойное помещение  для создания Дома-музея М.Э.Расулзаде

В январе 2024 года исполнилось 140-летие со дня рождения основателя и председателя Национального совета Азербайджана в 2018 году Мамед Эмина Расулзаде. Государство отметило эту дату "планом мероприятий", не установив в Баку памятника выдающемуся азербайджанскому деятелю. Однако в столице Азербайджана и за пределами Баку красуются памятники поэтам и писателям, что, несомненно, украшает культурно-исторический ландшафт страны.

В Баку нет Дома-музея Мамед-Эмина Расулзаде. Усилия общественной группы "Дом-музей М.Э.Расулзаде" (“Rəsulzadə Ev-Muzeyi” ictimai qrupu ) во главе с профессором-историком Солмаз Рустамовой-Тогиди, обращающейся в исполнительные органы с просьбой освободить бывшую квартиру Расулзаде для создания в нем музея, натыкаются на различные отговорки. Пока общественности придется довольствоваться посещением виртуального дома-музея Расулзаде, созданного компанией бизнесмена Вахида Мустафаева.

Торжественное открытие интерактивного виртуального музея произошло сначала 1 февраля 2024 года в Баку, на "Вторых международных чтениях Расулзаде" ("II Beynəlxalq Rəsulzadə qiraətləri" ), потом 5 марта в Стамбуле, и 6 марта в Анкаре, на конференции "М.Э.Расулзаде и Тюркский мир (M.Ə. Rəsulzadə və Türk Dünyası Konfransı ).

В качественном ресурсе, под гениальную музыку Узеира Гаджибекова, посетители могут рассмотреть в 360-градусном ракурсе исторические фотографии, документы, мебель, внутреннее убранство квартиры Расулзаде. Есть возможность получить копии документов и фотографий. Исторические документы очищены методом Искусственного Интеллекта и предлагаются к свободному использованию исследователям, студентам - всем интересующимся.

Профессор Солмаз Рустамова-Тогиди ответила на вопросы Turan о причине отсутствия настоящего, реального Дома-музея М.Э.Расулзаде.

"Проблема в отсутствии свободного помещения. Родительский дом Расулзаде в Баку разрушен в 60-х годах, сейчас на этом месте станция метрополитена "Низами". В доме в селе Новханы, где он родился, размещается детский сад, и мы не претендовали на это помещение. Нашей целью было создание музея в квартире Расулзаде, которую он будучи главой республики, занимал на бывшей улице Воронцовская, 15, ныне улице Ислама Сафарли, 15 в Баку. Но в этом здании размещается отель, изнутри все разрушено и перестроено под гостиницу.

Мы пытаемся найти подобающее помещение в исторических зданиях рядом. На этой же улице, в 13-м доме есть похожее на историческую квартиру Расулзаде помещение, годное для создания Музея памяти Расулзаде. Этот двухэтажный дом на балансе Министерства культуры, и вполне подходит для нашей цели, но в этом случае это не будет Домом-музеем. У нас были переговоры с министерством, потом дважды руководство министерства менялось. До сих пор решения нет", - сказала профессор.

Активисты собрали в Азербайджане и за рубежом исторические предметы, книги, документы, которые могут быть размещены в Доме-музее М.Э.Расулзаде. Уникальная коллекция хранится в Фонде "Дом-музей Расулзаде", в Национальном историческом музее. Солмаз ханым также сообщила о том, что усилиями общественной группы проводятся конференции "Международные чтения Расулзаде" и действует "Центр исследований Расулзаде".

Профессор Рустамова-Тогиди благодарила Turan за интерес к усилиям общественной группы, и просила, раз Дома-музея нет, тогда поднять в прессе вопрос хотя бы установки на стене дома по адресу Ислам Сафарли, 15, памятной мемориальной доски - барельефа, указывающей на значение этого здания в истории Азербайджана. Два года общественная группа обращается с этой просьбой в различные инстанции, но и в этом случае безрезультатно.