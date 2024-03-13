Полиция пришла на квартиру фемен-активистке Нармин Шахмарзаде
Полиция нагрянула в квартиру активистки Femen Нармин Шахмарзаде
Двое лиц в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, явились сегодня утром на съемную квартиру феминистки Наримин Шахмарзаде.
Как сообщила она Turan, сначала в дверь позвонила женщина. Посмотрев в глазок, Шахмарзаде увидела еще двух мужчин. Активистка спросила, что они хотят, ей ответили, что полицейские должны проверить «прописку» жильцов квартиры. Шахмарзаде заявила, что не откроет дверь до прихода адвоката. После этого полицейские удалились, раздумав «проверять прописку».
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