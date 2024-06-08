Празднование столетия: в Шеки чтут наследие Назима Гаджиева

6 июня 2024 года в клубе имени Чингиза Мустафаева в Шеки прошел вечер памяти, посвященный 100-летию выдающегося азербайджанского государственного деятеля Назима Гаджиева, который наполнился благоговением и ностальгией. Это мероприятие, организованное Шекинским региональным научным центром Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) и Шекинской энциклопедией, собрало множество известных личностей, в том числе сына Гаджиева, Айдына Гаджиева, президента группы компаний ANS и основателя VMF Natural Frequencies Вахида Мустафаева, а также директора Шекинского регионального научного центра НАНА, Юсиф Шукурлу.

На мероприятии присутствовало до 100 гостей, что свидетельствует о непреходящем наследии Гаджиева и высоком уважении, которым он пользуется. Вечер начался с проникновенных речей различных высокопоставленных лиц, которые выразили свою благодарность организаторам мероприятия, в частности Хаялу Велибекову и Рахиму Гасанову из Шекинского регионального научного центра НАНА, а также Хатире Акберовой, основательнице музея миниатюр "Память отчизны". Их усилия обеспечили успех памятного вечера.

Кульминационным моментом вечера стал показ фильма под названием "История одного замка", снятого в 2019 году. Этот документальный фильм позволил глубже взглянуть на жизнь и вклад Назима Гаджиева, отразив суть его творчества и его влияние на Азербайджан. Зрители молча наблюдали за происходящим, размышляя о вехах и достижениях человека, сыгравшего ключевую роль в формировании нации.

После показа фильма мероприятие было перенесено в музей миниатюр "Память отчизны". Здесь присутствующие смогли поближе познакомиться с личными экспонатами и шедеврами Назима Гаджиева, демонстрирующими ощутимую связь с прошлым. Экспозиция стала трогательным напоминанием о влиянии Гаджиева и личных качествах общественного деятеля, посвятившего свою жизнь своей стране.

Неформальная обстановка предоставила возможность для личных встреч и размышлений, укрепив чувство общности и общего наследия. Вечер завершился фотосессией с Айдыном Гаджиевым, которая надолго запомнилась собравшимся.

Этот вечер памяти стал не только празднованием столетия Назима Гаджиева, но и подтверждением ценностей, которые он отстаивал, и наследия, которое он оставил после себя. Он подчеркнул важность памяти и почитания тех, кто внес значительный вклад в историю и культуру страны. Мероприятие подчеркнуло коллективную приверженность сохранению и прославлению богатого наследия Азербайджана.

Будучи секретарем ЦК КП Азербайджана по идеологии Назим Гаджиев в декабре 1960 года выступил против действий армянской диаспоры за рубежом, руководства Армянской ССР, а также члена Политбюро ЦК КПСС Анастаса Микояна, направленных на отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана и передаче его Армении. В 1961 году в Политбюро ЦК КПСС обосновал историческую и юридическую принадлежность Нагорного Карабаха и Нахчывана Азербайджану и сохранил их в составе Азербайджанской ССР.

Назим Гаджиев скончался 30 июля 1962 года в результате неправильно выполненной хирургической операции в январе 1961 года.