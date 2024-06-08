S&P Global подтвердило рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B. прогноз "Стабильный"

Международное рейтинговое агентство S&P Global 7 июня подтвердило суверенные кредитные рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B, сохранив прогноз "стабильный". Агентство ожидает, что в период с 2024 по 2027 год Азербайджан достигнет профицита как бюджета, так и счета текущих операций, благодаря благоприятным ценам на углеводороды, на долю которых приходится 80% экспорта страны. Однако ожидается, что долгосрочное снижение добычи нефти продолжится, и новый экспорт газа вряд ли сможет полностью компенсировать эту тенденцию.

Экономические и бюджетные перспективы

Азербайджан накопил значительные ликвидные финансовые активы в Государственном нефтяном фонде Азербайджана (ГНФАР), которые, по оценкам, составят 70% ВВП к концу 2023 года. Эти резервы обеспечивают защиту от краткосрочных рисков. Стабильный прогноз S&P Global основан на ожиданиях, что, несмотря на прогнозируемое снижение добычи нефти, значительные бюджетные и внешние резервы Азербайджана помогут защитить экономику от потенциальных торговых потрясений.

Потенциальные риски и возможности

Агентство предупреждает, что рейтинг может быть понижен, если в среднесрочной перспективе бюджетный баланс Азербайджана ухудшится сильнее, чем ожидалось, возможно, из-за более быстрого, чем ожидалось, снижения добычи нефти. Кроме того, сокращение доходов от продажи углеводородов может негативно сказаться на экономических показателях Азербайджана в целом по сравнению с другими странами. И наоборот, повышение рейтинга может быть рассмотрено, если геополитические риски в регионе уменьшатся, а Азербайджан значительно увеличит свои бюджетные резервы сверх текущих прогнозов.

Обоснование рейтингов

Устойчивые финансовые и фондовые позиции Азербайджана на внешних рынках поддерживают его суверенные рейтинги. Правительство накопило значительные ликвидные активы через ГНФАР, которые, по прогнозам, составят почти 70% ВВП к 2027 году. Ожидается, что валовой государственный долг стабилизируется на уровне около 20% ВВП. Ожидается, что Азербайджан сохранит положительное сальдо бюджета и счета текущих операций в течение следующих трех лет, а цены на нефть, по прогнозам, составят в среднем 85 долларов за баррель до конца 2024 года и 80 долларов за баррель после этого.

Экономическая концентрация и уязвимость

Экономика Азербайджана по-прежнему сильно зависит от нефтегазового сектора, на долю которого приходится около 50% ВВП и 80% экспорта. Такая концентрация делает экономику уязвимой к колебаниям цен на углеводороды. Например, снижение цен на нефть в 2015 году существенно повлияло на государственный дефицит, текущий счет и чистые резервы, спровоцировав переход к долларовым сбережениям и девальвацию национальной валюты. Несмотря на значительные резервы, они не могут полностью защитить экономику с высокой концентрацией внимания от длительного падения экспортных цен, особенно в условиях структурного сокращения добычи нефти.

Институциональный и экономический профиль

Добыча нефти в Азербайджане имеет долгосрочную тенденцию к снижению по мере старения месторождений. Добыча газа приближается к плато после недавнего увеличения и, как ожидается, в среднесрочной перспективе вырастет лишь незначительно по сравнению с уровнем 2023 года. S&P Global прогнозирует, что экономический рост Азербайджана в период с 2024 по 2027 год составит в среднем чуть менее 2%, при этом рост ненефтяного сектора составит 3-4% в год.

Институциональная среда Азербайджана остается слабой, а политическая власть сосредоточена вокруг администрации президента. Мирные переговоры с Арменией продолжаются на фоне меняющейся региональной геополитики. Одним из спорных вопросов мирного договора является демаркация границы. Ранее правительство Армении согласилось передать Азербайджану несколько деревень-эксклавов, что вызвало протесты в Армении. Обе страны намерены подписать соглашение до конференции COP-29 в Баку в ноябре 2024 года.

Пробелы в данных и показатели сектора

Сохраняются пробелы в экономических данных, публикуемых властями Азербайджана, включая отсутствие подробных отчетов о национальных доходах в разбивке по расходам и данных о международной инвестиционной позиции.

Экономический рост Азербайджана продемонстрировал более сильную динамику в начале 2024 года, при этом реальный ВВП увеличился на 4,3% в годовом исчислении за счет роста в ненефтяном секторе, несмотря на спад в нефтяном секторе. Это следует за умеренным ростом на 1,1% за весь 2023 год. С января по апрель 2024 года ненефтяной сектор вырос почти на 8% за счет транспорта, информационно-коммуникационных услуг и розничной торговли, при этом строительный сектор также продемонстрировал значительный рост благодаря инвестициям в оккупированный Карабахский регион. Без учета инвестиций, связанных с Карабахом, рост ненефтяного сектора был бы слабее.

S&P Global ожидает, что в среднесрочной перспективе ненефтяной сектор будет расти на 3-4% ежегодно. Однако ограниченные структурные реформы и продолжающиеся усилия по диверсификации экономики будут препятствовать более быстрому росту. Агентство прогнозирует, что объем производства в углеводородном секторе, который составляет около 50% номинального ВВП Азербайджана, останется на прежнем уровне в период с 2024 по 2027 год.

Прогнозы в углеводородном секторе

Ожидается, что добыча нефти составит в среднем 0,65 млн баррелей в сутки до 2027 года по сравнению с 0,79 млн баррелей в сутки в 2019 году из-за старения месторождений. Добыча газа стабилизируется на уровне около 35-36 миллиардов кубометров в год, при этом значительный рост уже достигнут за счет таких разработок, как "Шахдениз II" (SDII) и газоконденсатное месторождение "Абшерон". В долгосрочной перспективе добыча газа может увеличиться благодаря таким будущим проектам, как следующая фаза разработки месторождения "Абшерон" и глубокая разработка газового месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Финансовые и внешние позиции

S&P Global прогнозирует, что в период с 2024 по 2027 год Азербайджан сохранит двойной профицит бюджета и счета текущих операций, составив в среднем 1,7% и 7% ВВП соответственно. Азербайджан также сохранит среднюю долю чистых активов сектора государственного управления на уровне около 50% ВВП до 2027 года.

Эффективность денежно-кредитной политики остается ограниченной из-за ограниченной операционной независимости центрального банка, частых интервенций на валютном рынке и неразвитости рынков капитала в местной валюте. Тем не менее, сильная внешняя позиция Азербайджана, подкрепленная значительными иностранными активами ГНФАР, остается ключевым фактором его рейтинга.

Согласно прогнозам S&P Global, профицит счета текущих операций Азербайджана, как ожидается, составит в среднем 7% ВВП в период с 2024 по 2027 год после рекордного профицита в 30% в 2022 году. Ожидается, что такая сильная внешняя позиция смягчит негативное воздействие экономических циклов на внутреннее развитие.