Скоропостижная смерть Генсека «Репортеров без границ» Кристофа Делуара
Команда международного секретариата «Репортеров без границ», его офисов и отделов, а также их советов директоров с глубокой скорбью сообщает о смерти Кристофа Делуара, генерального секретаря организации «Репортеры без границ» и генерального директора организации «Репортеры без границ», после борьбы с раком.
Кристоф Делуар занимал этот пост с 2012 года и за 12 лет превратил ассоциацию, отмеченную новым ростом и влиянием, в мирового чемпиона по защите журналистики. Кристоф Делуар, президент-основатель Форума по информации и демократии с 2018 года и назначенный генеральным делегатом Главного управления информации в 2023 году, был неутомимым защитником на всех континентах свободы, независимости и плюрализма журналистики в контексте информационного хаоса.
Журналистика была борьбой всей его жизни, которую он боролся с непоколебимой убежденностью.
«Репортеры без границ» выражают глубочайшие соболезнования его жене Перрин, его сыну Натану, его родителям и всем его близким.
«Кристоф Делуар возглавил организацию в решающий момент для права на информацию. Его вклад в защиту этого фундаментального права был значительным. Совет директоров разделяет горе его семьи и друзей», — сказал Пьер Хаски, председатель совета директоров RSF.
Кристофу было 54 года.
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