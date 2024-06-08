Репортер Севиндж Садыгова подверглась кратковременному задержанию

Репортер YouTube-канала Azel TV Севиндж Садыгова 8 июня была подвергнута кратковременному задержанию полицией. Об этом она сама рассказала агентству Turan.

Причиной задержания стало ведение ею прямой трансляции в facebook о происшествии в наземном пешеходном переходе около площади Украины в Баку, где в лифте застряли люди.

«Было жарко, люди задыхались в лифте. Спасатели МЧС задерживались с прибытием. Поэтому я решила открыть трансляцию, чтобы привлечь внимание ответственных структур к проблеме для ускорения спасательных работ. Я говорила, что причина подобных происшествий коррупция чиновников. Деньги, выделенные главой государства на благоустройство, присваиваются. А сажают вместо коррупционеров, журналистов, которые пишут о коррупции. Сотрудник полиции стал мне мешать вести репортаж. Я стала критиковать и полицию, руководство МВД за препятствие в освещении проблем людей. После этого меня с применением насилия задержали», - сообщила Садыгова.

Она была доставлена в 35-е отделение полиции Хатаинского района.

«Там меня стали оскорблять, издеваться. Они угрожали административным арестом. Они говорили, что наденут на меня белый халат и увезут в психбольницу. Потом они привели пожилого мужчину. Он стал оскорблять меня за то, что я его снимала в переходе без его разрешения», - продолжила Садыгова.

По словам репорта, продержав ее два часа в отделении, отпустили.

Выйдя из здания, она вновь открыла трансляцию и рассказывать уже о том, что произошло с ней в отделении.

Садыгова отметила, что ей вновь стали мешать полицейские и она во избежание повторного задержания покинула территорию.

МВД пока не отреагировала на заявления Садыговой.