В Баку пройдут Дни украинского кино
В Баку пройдут Дни украинского кино
28 ноября в 17 часов в Landmark Cinema-da состоится церемония открытия Дней украинского кино.
Мероприятие организовано посольством Украины в Азербайджане.
С 28 до 1 декабря бакинцы и гости столицы смогут посмотреть подборку лучших кинолет украинских киноматографистов. Мероприятие откроется брифингом для прессы.
В церемонии примут участие актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев и глава Союза киноматографистов Украины Серхи Бороденюк.
В ходе церемоении будет вручена награда азербайджанскому актеру Новрузу Пашаеву за лучшую мужскую роль в фильме “La Polisiade”.
Демонстрация фильмов будет проходить в Landmark Cinema каждый вечер с 18 до 22 часов.
Будут показаны фильмы: «Домой» (18:00 – 19:40, 28 ноября);
«Довбуш» (19:50 – 22:00, 28 ноября);
«Сумасшедшие» (18:00 – 20:00, 29 ноября);
«Эгрегор» (20:10 – 22:00, 29 ноября);
«Дом слова. Неоконченный роман» (18:00 – 20:10, 30 ноября);
«Я. Победа и Берлин» (20:10 – 21:55, 30 ноября);
«Мавка, Лесная песня» (18:00 – 19:40, 1 декабря);
«Щедрик» (19:50 – 22:00, 1 декабря).
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