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(37 минут назад)
В Баку пройдут Дни украинского кино

В Баку пройдут Дни украинского кино

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Баку пройдут Дни украинского кино

28 ноября в 17 часов в Landmark Cinema-da состоится церемония открытия Дней украинского кино.

Мероприятие организовано посольством Украины в Азербайджане.

С 28 до 1 декабря бакинцы и гости столицы смогут посмотреть подборку лучших кинолет украинских киноматографистов. Мероприятие откроется брифингом для прессы.

В церемонии примут участие актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев и глава Союза киноматографистов Украины Серхи Бороденюк.

В ходе церемоении будет вручена награда азербайджанскому актеру Новрузу Пашаеву за лучшую мужскую роль в фильме “La Polisiade”.

Демонстрация фильмов будет проходить в Landmark Cinema каждый вечер  с 18 до 22 часов.

Будут показаны фильмы: «Домой»  (18:00 – 19:40, 28 ноября);

«Довбуш» (19:50 – 22:00, 28 ноября);

«Сумасшедшие» (18:00 – 20:00, 29 ноября);

«Эгрегор»  (20:10 – 22:00, 29 ноября);

«Дом слова. Неоконченный роман» (18:00 – 20:10, 30 ноября);

«Я. Победа и Берлин» (20:10 – 21:55, 30 ноября);

«Мавка, Лесная песня»  (18:00 – 19:40, 1 декабря);

«Щедрик»  (19:50 – 22:00, 1 декабря).

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