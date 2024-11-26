В Баку пройдут Дни украинского кино

В Азербайджане стоимость книг варьируется в широком диапазоне, обычно от 5 до 25 манатов (от 3 до 15 долларов США). Однако с ростом стоимости жизни многим заядлым читателям становится все сложнее позволить себе любимые книги. В результате подержанные книги, электронные книги и онлайн-заказы за рубежом стали популярными альтернативами для тех, кто ищет доступный доступ к литературе.