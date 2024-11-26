Турция просит США предоставить ей исключение, поскольку санкции против Газпромбанка ухудшают энергетические связи
Турция просит США предоставить ей исключение, поскольку санкции против Газпромбанка ухудшают энергетические связи
АНКАРА, 26 ноября (Рейтер) - Турция ведет переговоры с США, добиваясь освобождения от санкций, введенных в отношении российского «Газпромбанка», ключевого финансового института для энергетических транзакций, чтобы продолжить платежи за газ в Россию, заявил во вторник министр энергетики Алпарслан Байрактар.
Санкции США, вступившие в силу 21 ноября, были направлены против Газпромбанка, третьего по величине банка России. С апреля 2022 года банк содействовал оплате российского газа по схеме «газ за рубли», что позволило европейским и турецким покупателям оплачивать счета за газ в условиях западных ограничений в отношении российских финансовых учреждений.
Турция, с годовым спросом на природный газ около 50 миллиардов кубических метров (млрд. куб. м), сильно зависит от российского газа. Трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» покрывают большую часть этого спроса, делая Россию крупнейшим поставщиком газа в Турцию.
«Наши переговоры с США направлены на обеспечение непрерывности платежей и недопущение каких-либо перебоев в нашей энергетической безопасности», — заявил Байрактар, подчеркнув критическую зависимость Турции от стабильного импорта энергоносителей.
Венгрия, еще один крупный потребитель российского газа, также раскритиковала санкции. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая 22 ноября на Стамбульском энергетическом форуме, назвал действия США «преднамеренной попыткой поставить под угрозу энергетическую безопасность некоторых государств Центральной Европы». Венгрия удовлетворяет более 80% своих потребностей в газе за счет российских поставок.
Просьба Турции подчеркивает сложную энергетическую динамику в Европе и ее соседях, поскольку страны, зависящие от российского газа, преодолевают трудности, вызванные санкциями. Аналитики отмечают, что нарушение платежных механизмов может усугубить энергетическую уязвимость Турции, особенно в зимние месяцы с высоким спросом.
Несмотря на усилия по диверсификации, включая инвестиции в возобновляемые источники энергии и импорт сжиженного природного газа (СПГ), Турция остается тесно связанной с российской энергетической инфраструктурой. США пока публично не отреагировали на запрос Турции об освобождении от санкций.
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