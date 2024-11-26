Бывший дипломат заявил о политических мотивах его преследования

В Бакинском апелляционном суде 26 ноября состоялось рассмотрение жалобы на продление ареста бывшего дипломата Эмина Ибрагимову.

В ходе суда следователь просил отклонить жалобу. В свою очередь, адвокат Агыль Лаидж указал на отсутствие каких-либо оснований для содержания Ибрагимова под стражей.

Защита заявила, что записи с камер видеонаблюдения на месте происшествия показывают, что Ибрагимов никому не наносил удара ножом и не совершал преступления.

Сам Ибрагимов заявил, что арестован по клеветническому обвинению, чтобы наказать за критику «российского империализма с целью восстановить колониальное господство над Азербайджаном».

На его взгляд, «азербайджанский авторитаризм и российский империализм действуют за одно.

«Они хотят уничтожить в регионе все зародыши демократии и зацементировать здесь диктатуру. Сегодня азербайджанский авторитаризм является главной опорой российского империализма на Кавказе. Главной поддержкой коррумпированному режиму в Азербайджане является Россия.

Чтобы маскировать эту политику используют армию троллей, создавая видимость «успешной внешней политики». Кто же говорит правду, подвергается репрессиям», - сказал Ибрагимов.

Суд не удовлетворил его жалобу.

*Эмин Ибрагимов был задержан 22 июля. Ему предъявлены обвинения по статьям 126.2.4 (умышленное нанесение тяжкого ущерба здоровью из хулиганских побуждений) и 221 (хулиганство) УК Азербайджана. По этим статьям ему грозит до 11 лет лишения свободы.

24 июля суд арестовал его на 4 месяца. Он убежден, что истинная причина ареста - критика властей.

19 ноября суд продлил срок его ареста на 2 месяца.

Эмин Ибрагимов в прошлом служил в системе МИД Азербайджана. В 2012-2016 гг. был вторым секретарем посольства Азербайджана в США, в 2016-2020 гг. — временным поверенным в делах Азербайджана в Уругвае. Позже он ушел с дипломатической службы из-за несогласия с политикой правительства.

После этого он критиковал власти в социальных сетях.