Офицеры запаса протестуют, требуя положенные им выплаты

Группа офицеров запаса нахчыванского спецназа 26 ноября провели акцию протеста близ администрации президента Азербайджана.

Протестующие участвовали в 44-дневной войне и были уволены в запас после ранений.

Они заявили, что положенные им средства не выдают.

По словам участников , распоряжением президента им полагается единовременное пособие в 36-кратном размере их зарплаты. Ранее они информировали завотдела администрации президента по военным вопросам Фарида Сеидова. Несмотря на обещания, что их вопрос будет решен, Финансовое управление Минобороны не выплатило им денег.

«На самом деле, Финансовое управление направило запрос в госпиталь Минобороны о повторном медицинском освидетельствовании, хотя наша инвалидность документально подтверждена. Наши права нарушают, чтобы присвоить полагающиеся нам средства», - сказал один из протестующих.

Получить комментарии в Минобороны не удалось.