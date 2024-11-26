Анар Мамедли
Cуд оставил Анара Мамедли под арестом
В Бакинском апелляционном суде 26 ноября была рассмотрена жалоба правозащитника Анара Мамедли, который обжаловал продление своего ареста.
Как сообщил Turan адвокат Джавад Джавадов, Мамедли заявил о необоснованности продления его предварительного заключения и увязал уголовное преследование своей правозащитной деятельностью.
Джавадов также сообщил о продолжающемся ухудшении здоровья Мамедли и отсутствии адекватной медицинской помощи. Тем не менее, Апелляционный суд оставил в силе решение о продлении ареста Мамедли.
Защита намерена теперь обратиться в Европейский суд по правам человека в соответствии с Правилом 39 Регламента суда о применении срочных обеспечительных мер для оказания медпомощи Мамедли. Это правило предполагает принятие безотлагательных мер, в случаях если существует угроза жизни, здоровью и безопасности заявителя.
*Анар Мамедли был задержан 29 апреля, а 30 апреля обвинен по статье 206.3.2 УК (контрабанда - совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Ряд международных организаций, а также Госдепартамент США призвали правительство Азербайджана немедленно освободить Мамедли и других арестованных. 20 ноября суд продлил срок ареста Мамедли еще на 3 месяца.
Анар Мамедли является главой НПО в области избирательного права и автором критических отчетов о выборах.
Политика
-
- 27 ноябрь 2024, 13:27
Этот год знаменует собой важную веху в развитии отношений Азербайджана с НАТО: 30-летие присоединения к программе «Партнерство ради мира» (ПРМ). Юбилейная конференция в Баку собрала 26 ноября видных деятелей, чтобы поразмышлять о пути сотрудничества, подчеркнув как достижения, так и проблемы, а также наметив пути на будущее.
-
- 27 ноябрь 2024, 12:28
26 ноября при посредничестве США между Израилем и движением Хезболла было достигнуто соглашение о прекращении огня на границе между Ливаном и Израилем. Оно вступило в силу минувшей ночью.
-
- 27 ноябрь 2024, 12:14
США высоко ценят активную роль Азербайджана в Программе «Партнерство ради мира» (PfP) и постоянную приверженность к cсотрудничество с Альянсом.
-
- 27 ноябрь 2024, 10:26
Во вторник ведущие дипломаты стран G7 решительно осудили последнюю эскалацию России против Украины, пообещав «неизменную поддержку» Киеву, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
Написать отзыв