Cуд оставил Анара Мамедли под арестом

В Бакинском апелляционном суде 26 ноября была рассмотрена жалоба правозащитника Анара Мамедли, который обжаловал продление своего ареста.

Как сообщил Turan адвокат Джавад Джавадов, Мамедли заявил о необоснованности продления его предварительного заключения и увязал уголовное преследование своей правозащитной деятельностью.

Джавадов также сообщил о продолжающемся ухудшении здоровья Мамедли и отсутствии адекватной медицинской помощи. Тем не менее, Апелляционный суд оставил в силе решение о продлении ареста Мамедли.

Защита намерена теперь обратиться в Европейский суд по правам человека в соответствии с Правилом 39 Регламента суда о применении срочных обеспечительных мер для оказания медпомощи Мамедли. Это правило предполагает принятие безотлагательных мер, в случаях если существует угроза жизни, здоровью и безопасности заявителя.

*Анар Мамедли был задержан 29 апреля, а 30 апреля обвинен по статье 206.3.2 УК (контрабанда - совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Ряд международных организаций, а также Госдепартамент США призвали правительство Азербайджана немедленно освободить Мамедли и других арестованных. 20 ноября суд продлил срок ареста Мамедли еще на 3 месяца.

Анар Мамедли является главой НПО в области избирательного права и автором критических отчетов о выборах.