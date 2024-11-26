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(37 минут назад)
Анар Мамедли

Анар Мамедли

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Cуд оставил Анара Мамедли под арестом

В Бакинском апелляционном суде 26 ноября была  рассмотрена жалоба правозащитника Анара Мамедли, который обжаловал  продление своего ареста.

Как сообщил Turan адвокат Джавад Джавадов, Мамедли заявил о необоснованности продления его предварительного заключения и  увязал уголовное преследование своей правозащитной деятельностью.

Джавадов также сообщил о продолжающемся ухудшении здоровья Мамедли и отсутствии адекватной медицинской помощи.  Тем не менее, Апелляционный суд оставил в силе решение о продлении ареста Мамедли.

Защита намерена теперь обратиться в Европейский суд по правам человека в соответствии с Правилом 39 Регламента суда о применении срочных обеспечительных мер для оказания медпомощи Мамедли. Это правило предполагает принятие безотлагательных мер, в случаях если существует угроза жизни, здоровью и безопасности заявителя.

*Анар Мамедли был задержан 29 апреля, а 30 апреля обвинен по статье 206.3.2 УК (контрабанда - совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Ряд международных организаций, а также Госдепартамент США призвали правительство Азербайджана немедленно освободить  Мамедли и других арестованных. 20 ноября суд продлил срок ареста Мамедли еще на 3 месяца.

Анар Мамедли является главой НПО в области избирательного права и автором критических отчетов о выборах.

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