Почему сухопутные границы все еще закрыты?

Вопрос о закрытии сухопутных границ Азербайджана обсуждался на заседании парламента 25 ноября.

Хотя в решении правительства в качестве основной причины указана пандемия коронавируса — несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения объявила о ее окончании в прошлом году — Захид Орудж, председатель Комитета по правам человека в Милли Меджлисе, указал на другие факторы. Он заявил: «Открытие границ может привести к притоку сотен тысяч неазербайджанских беженцев из-за российско-украинской войны. Кроме того, в Иране многие готовы перейти в Азербайджан, чтобы защитить свои жизни и имущество в условиях военных ударов. Такие волны беженцев могут привести к гуманитарным, социальным и культурным столкновениям, которые могут поставить под угрозу политическую стабильность».

Президент Ильхам Алиев сделал аналогичные заявления в апреле, заявив: «После временного закрытия сухопутных границ мы наблюдаем рост безопасности в Азербайджане. Ранее происходило множество инцидентов, некоторые из которых были раскрыты общественности, другие — нет».

Пересечение сухопутной границы в Азербайджане ограничено с марта 2020 года.

Захид Орудж, комментируя далее Turan, объяснил, что правительства по всему миру рассматривают различные сценарии при обсуждении государственных бюджетов: «Каждая критическая ситуация оценивается, и правительства принимают соответствующие регулирующие меры». Он отметил, что текущая международная экономическая, политическая и безопасная обстановка быстро меняется. «Например, с одобрением дальних ударов с использованием ракет ATACMS и Storm Shadow 19 ноября, за которым последовало развертывание Россией оружия «Орешник», война вступила в новую фазу. Ситуация на Ближнем Востоке остается сложной. Действует геополитический принцип: если война идет в пределах 500 километров, ваши экономические, политические и торговые отношения подвергаются значительному риску».

Орудж подчеркнул важность укрепления торговли с более безопасными странами и изучения альтернативных маршрутов. Однако он предупредил о потенциальном углублении гуманитарных кризисов в случае эскалации конфликтов: «Я призвал правительство учитывать не только цены на нефть, но и продовольственную безопасность. Мы должны быть прозрачны с нашим народом и признать возможность притока сотен тысяч беженцев из-за российско-украинской войны и нестабильности Ирана. Такие волны могут вызвать гуманитарные, психологические, социальные и культурные столкновения, создавая беспорядки и угрожая политической стабильности».

Он пояснил, что это его личные взгляды, а не официальное объяснение правительства. «Однако любое правительство предпочитает открытые отношения для решения многочисленных проблем. Закрытие границ противоречит государственным интересам по всем параметрам. Однако, если государство ощущает риски для внутренней экономической, социальной и политической стабильности, оно принимает упреждающие меры».

После этих заявлений оппозиционеры выступили с критикой. Например, председатель Национального совета Джамиль Гасанлы задался вопросом: «Российско-украинская война идет третий год, а Иран находится под санкциями уже десятилетия. Почему эти сотни тысяч беженцев до сих пор не прибыли в Азербайджан? Наоборот, все больше азербайджанцев переезжают в Россию на заработки. Более того, в России проживает более 2 миллионов азербайджанцев, большинство из которых являются гражданами. Разве они не имеют права вернуться на родину?»

Он продолжил: «Разве беженцы из России могут приезжать только в Азербайджан? Почему Грузия, Армения, Казахстан, Турция, Финляндия или Китай не закрыли свои границы, опасаясь этих беженцев? И если проблема в беженцах из России или Ирана, почему сухопутные границы с Грузией и Турцией остаются закрытыми уже почти пять лет?»

Гасанли отверг официальные аргументы, назвав их простыми оправданиями.

Натиг Джафарли, председатель партии «Республиканская альтернатива» (ReAL), поделился своим мнением: «Есть только одна причина держать сухопутные границы закрытыми — правительство незаконно и неконституционно ограничивает отток иностранной валюты и трансграничную торговлю. В примитивной, монополизированной экономической модели правительство не может действовать по конкурентным и логичным экономическим правилам. Ограничения становятся их главным инструментом».

Политический аналитик Насими Мамедли в интервью Радио Азадлыг отметил два официальных объяснения закрытия границ: пандемия и проблемы региональной безопасности. Однако он утверждал: «Настоящие причины, скорее всего, не являются ни одной из них». Он предположил, что одним из факторов могут быть проблемы, связанные с возвращением азербайджанцев, компактно проживающих и не имеющих документов за рубежом, особенно в России.

Мамедли также подчеркнул потенциальную важность приграничной торговли: «В приграничных районах граждане Азербайджана активно занимаются торговлей, при этом значительное число людей выезжает за границу за более дешевыми товарами. Правительство, похоже, намерено ограничить эту деятельность, чтобы ограничить доступ граждан к более доступным зарубежным рынкам».