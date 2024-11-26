Результаты COP29 глазами экоактивиста

Когда 23 ноября занавес COP29 закрылся, двухнедельный климатический саммит, прошедший в столице Азербайджана под председательством министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева, оставил после себя смесь облегчения и недовольства. Хотя официальное соглашение было объявлено, спорный путь к нему выявил глубокие разногласия и сохраняющиеся вопросы о глобальной приверженности борьбе с изменением климата.

Для Джавида Гары, эксперта по окружающей среде и основателя азербайджанской организации EcoFront, COP29 ознаменовала как шаг вперед, так и тревожный знак ограничений международной климатической дипломатии. Выступая в программе Сложный вопрос, Гара углубился в развернувшиеся события, вспыхнувшие жаркие дебаты и проблемы прав человека, которыми был отмечен саммит.

Несмотря на значительные протесты со стороны различных заинтересованных сторон и отсутствие единодушного согласия, Азербайджан использовал свою роль принимающей стороны, чтобы объявить об «успешном» результате. Однако возражения со стороны других стран и групп были признаны только после того, как соглашение было провозглашено — процедурный недостаток, который заставил многих критиков усомниться в честности процесса.

«Основа соглашения — климатическое финансирование — не была определена ни количественно, ни качественно», — заметил Гара. «Это отсутствие ясности оставляет дверь открытой для многолетних споров о том, как реализовать намеченные меры».

Одним из наиболее обсуждаемых результатов COP29 стало создание нового механизма декарбонизации. Хотя изначально это приветствовалось как прогресс, Гара отметил критический недостаток:

«Этот механизм позволяет развитым странам обходить сокращение собственных выбросов углерода, инвестируя в сокращение выбросов в других странах. Это может способствовать глобальному снижению выбросов, но не решает корень проблемы», — пояснил он.

Для Гары это отражает более широкую проблему справедливости и ответственности. «Наиболее уязвимые страны, включая островные государства, были отодвинуты на второй план, их права были принесены в жертву политической целесообразности», — посетовал он.

На фоне критики Гара выразил осторожный оптимизм относительно экологической траектории Азербайджана. Страна, сказал он, делает шаги к принятию возобновляемой энергии, что является императивом, поскольку ее запасы нефти и газа приближаются к истощению.

«Азербайджан уже движется в правильном направлении», — сказал Гара. «Значительные инвестиции в возобновляемую энергетику уже на горизонте, и это может стать поворотным моментом для климатической политики страны».

В то время как некоторые наблюдатели опасались, что COP29 закончится полным провалом, Гара считал само существование соглашения скромным успехом. «Конференция прошла в невероятно напряженной атмосфере», — признал он. «Тот факт, что консенсус — каким бы хрупким он ни был — вообще был достигнут, является положительным результатом».

Тем не менее, Гара не уклонился от критики геополитической динамики в игре. Он обвинил Азербайджан в том, что он сближается с западными и нефтедобывающими странами таким образом, что это обнажает трещины в глобальной климатической политике.

«Внешне эти страны кажутся враждующими», — заметил Гара. «Но когда дело доходит до защиты интересов бедных и угнетенных, они объединяются, чтобы защитить свои общие экономические программы».

Говоря о перспективе, Гара предупредил о долгосрочных последствиях соглашения COP29. «Было бы лучше, если бы вообще не было достигнуто никакого соглашения», — утверждал он. «Навязывая этот результат, Азербайджан будет нести ответственность за последствия, особенно за самые слабые страны, голоса которых были проигнорированы».

Экоактивист отверг утверждения о том, что у Азербайджана не хватает рычагов влияния на развитые страны. «Это оправдание больше не выдерживает критики», — сказал он.

COP29, возможно, и закончилась, но дебаты, которые она спровоцировала, и нерешенные вопросы, которые она оставила после себя, далеки от завершения. Для Джавида Гары и других представителей экологического сообщества саммит стал напоминанием, как о прогрессе, так и о подводных камнях международных климатических переговоров.