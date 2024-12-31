Поздравление от посла США

Известный юрист и медиаэксперт Алескер Мамедли обратился к согражданам по случаю Дня солидарности азербайджанцев и Нового года из своей тюремной камеры, где он содержится с марта 2024 года. Мамедли, арестованный по обвинению в контрабанде валюты, отверг обвинения, которые международные СМИ и правозащитные организации назвали политически мотивированными.