Поздравление от посла США
Поздравления с Новым годом и Международным днем солидарности азербайджанцев мира от посла США Марка Либби.
Посольство желает всем вам мира, процветания и счастья в наступающем году!
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- Прошу слова
- 31 декабрь 2024 15:45
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Прошу слова
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- 31 декабрь 2024, 15:45
Известный юрист и медиаэксперт Алескер Мамедли обратился к согражданам по случаю Дня солидарности азербайджанцев и Нового года из своей тюремной камеры, где он содержится с марта 2024 года. Мамедли, арестованный по обвинению в контрабанде валюты, отверг обвинения, которые международные СМИ и правозащитные организации назвали политически мотивированными.
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- 27 декабрь 2024, 13:04
Александр Невзоров о преступлении кадыровцев
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- 26 декабрь 2024, 16:23
25 декабря 2024 года произошла трагедия, всколыхнувшая весь мир. Самолет «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс по маршруту «Баку-Грозный», потерпел крушение возле города Актау в Казахстане. На борту самолета Embraer E190 находились 67 человек, из которых, благодаря профессиональным действиям членов экипажа, выжило 29 человек, включая двоих детей.
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- 24 декабрь 2024, 17:33
Премьер Словакии Фицо приехал в Москву потому, что и дальше хочет покупать российский газ, а каким формально он будет считаться - азербайджанским или даже украинским - неважно, пишет Иван Преображенский.
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