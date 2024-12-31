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(6 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Поздравление от посла США

Поздравления с Новым годом и Международным днем солидарности азербайджанцев мира от посла США Марка Либби.
Посольство желает всем вам мира, процветания и счастья в наступающем году!
 

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