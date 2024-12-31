Обращение медиа эксперта Алекскера Маммедли из заключения к согражданам

Известный юрист и медиаэксперт Алескер Мамедли обратился к согражданам по случаю Дня солидарности азербайджанцев и Нового года из своей тюремной камеры, где он содержится с марта 2024 года. Мамедли, арестованный по обвинению в контрабанде валюты, отверг обвинения, которые международные СМИ и правозащитные организации назвали политически мотивированными.

В своем проникновенном обращении Мамедли размышлял о проблемах прошедшего года и поделился надеждами на более справедливое и толерантное общество в наступающем году.

Дорогие друзья, уважаемые соотечественники!

Мы оставляем позади сложный и полный проблем год – 2024 год. Эти проблемы касаются не только меня, моей семьи или моих друзей. К сожалению, они также испытываются в жизни многочисленных единомышленников, молодых журналистов и общественно и политически активных людей. Несмотря на юридический террор, которому я подвергся, мне не свойственно унывать, терять надежду или сдаваться.

Хотя я совершенно невиновен, я уже 10 месяцев нахожусь в плену в стенах закрытой тюрьмы. Несмотря на то, что я нахожусь в заключении, тюрьма — одно из тех нежелательных мест, где суровая реальность ситуации в стране становится полностью видимой и понятной. Те, кто хорошо меня знает, понимают, что независимо от обстоятельств я никогда не потеряю чувство свободы и объективности. Основываясь на общении, я знаю, что более 90% людей, заключенных в нашей стране сегодня, невиновны. Если бы существовала надлежащая судебная и правовая система, тысячи невиновных людей не терпели бы такой суровой участи в тюрьмах.

Хотя солидарность в национальных вопросах имеет важное значение, для нас не менее важно быть плюралистичными и терпимыми в наших индивидуальных подходах. Быть человеком требует мышления, а иногда и мышления по-другому. Я надеюсь, что в новом календарном году все воздержатся от навешивания ярлыков «врагов», «шпионов» или «агентов» на тех, кто думает иначе, и вместо этого будут относиться к индивидуальным мыслям с терпимостью. Давайте рассматривать плюрализм идей не как угрозу, а как необходимый фактор прогресса и выполнения истинных требований национальной солидарности.

Похоже, нас ждет год, отмеченный неопределенностью и еще большими новыми вызовами. Однако это также год, полный новых надежд. В новом году я желаю каждому из вас, прежде всего, крепкого здоровья, сильной воли и непоколебимой решимости.

Я желаю вам никогда не терять чувство справедливости и свободы, и не стесняться выражать свою свободную волю. Самое ценное чувство в мире — это чувство свободы человека. Без свободных людей свободное общество не может быть построено. Каждый из нас должен сначала разорвать «цепи» внутри себя, которые ограничивают и подавляют нашу свободу.

Надеюсь, что 2025 год станет годом новых возможностей для каждого из нас. Один из способов преодолеть грядущие трудности — это подлинная солидарность, поддержка и понимание друг друга. Поздравляю всех вас с Днем солидарности и Новым годом.

Счастливых праздников!

Юрист и медиа эксперт, Алескер Маммедли