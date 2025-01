Очередная провокация иранских властей против Азербайджана и Турции

Религиозная церемония в городе Ардебиль, организованная печально известным имамом Амели , превратилась в церемонию оскорблений президентов Турции и Азербайджана.

Как сообщает канал Araz news, церемония была организована в память шехидов Кярбалы. На деле это мероприятие с участием официальных лиц превратилась в акцию с оскорблениями в адрес президентов Турции и Азербайджана, «продавшихся еврреям».

Выступающий от имени жителей Ардебиля наемный провокатор, грозится, что внуки Шаха Исмаила водрузят его знамя в Баку и других городах Азербайджана, «освободив страну от иудеев».

На церемонию собрали басиджей (военные ополченцы), молодежь и школьников.

Самое интересное, что эта акция транслировалась в прямом эфире государственного телевидения Ирана.



