Очередная провокация иранских властей против Азербайджана и Турции
Религиозная церемония в городе Ардебиль, организованная печально известным имамом Амели , превратилась в церемонию оскорблений президентов Турции и Азербайджана.
Как сообщает канал Araz news, церемония была организована в память шехидов Кярбалы. На деле это мероприятие с участием официальных лиц превратилась в акцию с оскорблениями в адрес президентов Турции и Азербайджана, «продавшихся еврреям».
Выступающий от имени жителей Ардебиля наемный провокатор, грозится, что внуки Шаха Исмаила водрузят его знамя в Баку и других городах Азербайджана, «освободив страну от иудеев».
На церемонию собрали басиджей (военные ополченцы), молодежь и школьников.
Самое интересное, что эта акция транслировалась в прямом эфире государственного телевидения Ирана.
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