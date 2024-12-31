Украина начала ночные атаки беспилотников на российские регионы, Москва сообщает о 68 сбитых БПЛА

Украина ночью начала масштабную атаку беспилотников на российские регионы: системы ПВО перехватили 68 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило в воскресенье Министерство обороны России.

По данным ведомства, над Брянской областью было сбито 25 беспилотников, над Крымом — 17, над Краснодарским краем — 11, над Смоленской областью — 10. Над Тверью перехвачено два БПЛА, над Ростовской, Курской и Калужской областями нейтрализовано по одному беспилотнику.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в его регионе никто не пострадал и не пострадал, добавив, что все цели были эффективно нейтрализованы.

Однако в Смоленске обломки сбитого беспилотника стали причиной пожара на нефтебазе. На месте работают аварийные бригады, чтобы справиться с ситуацией, сообщили местные власти.

Никаких немедленных комментариев от украинских официальных лиц относительно сообщенных атак не поступало. Инцидент знаменует собой последнюю эскалацию в серии продолжающихся напряженных отношений между Киевом и Москвой.