Украина начала ночные атаки беспилотников на российские регионы, Москва сообщает о 68 сбитых БПЛА
Украина ночью начала масштабную атаку беспилотников на российские регионы: системы ПВО перехватили 68 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило в воскресенье Министерство обороны России.
По данным ведомства, над Брянской областью было сбито 25 беспилотников, над Крымом — 17, над Краснодарским краем — 11, над Смоленской областью — 10. Над Тверью перехвачено два БПЛА, над Ростовской, Курской и Калужской областями нейтрализовано по одному беспилотнику.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в его регионе никто не пострадал и не пострадал, добавив, что все цели были эффективно нейтрализованы.
Однако в Смоленске обломки сбитого беспилотника стали причиной пожара на нефтебазе. На месте работают аварийные бригады, чтобы справиться с ситуацией, сообщили местные власти.
Никаких немедленных комментариев от украинских официальных лиц относительно сообщенных атак не поступало. Инцидент знаменует собой последнюю эскалацию в серии продолжающихся напряженных отношений между Киевом и Москвой.
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