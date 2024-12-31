Азербайджан: Значимые политические события 2024 года

24 января 2024 года: Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию 15898, которая приостановила право голоса делегации Азербайджана до январской сессии Парламентской ассамблеи 2025 года. 7 февраля 2024 года: Состоялись внеочередные президентские выборы, победителем которых был объявлен действующий президент Ильхам Алиев. 6 марта 2024 г.: Власти начали операцию по нейтрализации Toplum TV, в ходе которой был заблокирован доступ к аккаунтам с контентом, проведены обыски, а ключевые сотрудники, включая основателя и эксперта по медиа-праву Алекскера Мамедли, были арестованы. Также были задержаны члены платформы «Третья республика» Акиф Гурбанов и Руслан Иззетли. 17 апреля 2024 г.: Россия начала вывод своего миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, из Азербайджана. 19 апреля 2024 г.: Комиссии Армении и Азербайджана по делимитации государственной границы договорились начать процесс делимитации и демаркации. Первый пограничный пост был установлен 23 апреля. 6 июля 2024 г.: В Шуше состоялся неформальный саммит глав государств Организации тюркских государств. Инициированный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, саммит был посвящен теме «Построение устойчивого будущего посредством транспортных связей и борьбы с изменением климата». 1 сентября 2024 г.: В Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы. Правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) во главе с президентом Ильхамом Алиевым восстановила абсолютное большинство в Милли Меджлисе, получив 68 из 125 мест. 11 ноября 2024 г.: В Баку началась 29-я сессия Конференции сторон (КС) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), в которой приняли участие делегации из 198 стран. 6 декабря 2024 г.: Шестеро сотрудников оппозиционного интернет-портала Meydan TV были арестованы. Их обвинили в «контрабанде, совершенной группой лиц по предварительному сговору». 26 декабря 2024 г.: Пассажирский самолет авиакомпании AZAL потерпел крушение в городе Актау, Казахстан, получив повреждения от ракетного удара российских систем ПВО над Грозным. Из 67 человек на борту 38 погибли.

* * *

Завершая 2024 год, Азербайджан оказался на перекрестке быстрых политических, экономических и социальных изменений. Год был отмечен ключевыми событиями, которые подчеркнули устремления и проблемы страны, от геополитических сдвигов до внутреннего недовольства.

Политические перестановки и электоральная консолидация

Год начался с того, что делегация Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лишилась права голоса, что стало символическим ударом, высветившим международную обеспокоенность по поводу управления и прав человека. Вскоре после этого внеочередные президентские выборы в феврале обеспечили Ильхаму Алиеву еще один срок, укрепив его власть. В то время как правящая партия «Новый Азербайджан» праздновала результаты, оппозиционные группы критиковали процесс как жестко управляемый и подавляющий.

В июне решение о роспуске Милли Меджлиса (парламента) проложил путь к внеочередным парламентским выборам в сентябре. Выборы подтвердили доминирование правящей партии, а партия президента Алиева получила 68 из 125 мест. Этот результат усилил законодательное влияние правительства, но углубил политические разногласия, поскольку критики ссылались на отсутствие значимого участия оппозиции в выборах.

Геополитические вызовы и региональная дипломатия

На международном фронте геополитическое равновесие Азербайджана неоднократно проверялось. В апреле начался вывод российских миротворцев из Карабахского региона, что совпало с возобновлением усилий по делимитации границы с Арменией. Переговоры постепенно продвигались вперед, были установлены первые пограничные столбы — предварительный шаг к стабилизации на Южном Кавказе.

В июле Азербайджан провел в Шуше ключевой саммит Организации тюркских государств, на котором особое внимание уделялось региональной взаимосвязанности и изменению климата. Роль президента Ильхама Алиева как посредника продемонстрировала амбиции страны по лидерству в региональной дипломатии. Однако эти амбиции оказались под угрозой, когда августовский визит президента России Владимира Путина в Баку вызвал удивление на Западе, учитывая сохраняющуюся напряженность, вызванную конфликтом на Украине.

Декабрьская катастрофа самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», атакованного российским ПВО, стала дипломатической точкой кипения. Она выявила хрупкость азербайджано-российских отношений, когда Баку настоятельно потребовал ответственности и возмещения ущерба.

Экономическое развитие и зеленые амбиции

Экономика Азербайджана оставалась устойчивой, поддерживаемой экспортом энергии. В то же время правительство стремилось развернуться в сторону инициатив в области зеленой энергетики, особенно во время климатического саммита COP29 в Баку. Хотя эти амбиции привлекли международное внимание, скептицизм сохранялся относительно их реализации и инклюзивности.

Несмотря на это, внутренние экономические давления, включая рост стоимости жизни и отсутствие значимой диверсификации, продолжали напрягать рядовых граждан. Требование реформ и прозрачности государственных расходов набирало обороты, отражая растущее разочарование в связи с фокусом правительства на крупномасштабных проектах, а не на низовых нуждах.

Проблемы прав человека

Права человека оставались щекотливым вопросом. Громкие аресты журналистов, активистов и оппозиционеров были частыми, а Toplum TV и Meydan TV несли на себе основную тяжесть правительственных репрессий. Международные наблюдатели неоднократно выражали обеспокоенность, но внутреннее инакомыслие подавлялось без особых признаков перемен.

Известные инциденты включали арест защитника прав человека Руфата Сафарова и задержание сотрудников СМИ. Постоянство таких действий запятнало международную репутацию Азербайджана, несмотря на его усилия по созданию прогрессивного образа на мировых платформах и особенно на COP29.

Расставаясь с 2024-ым, вперед в 2025-ый

В то время как страна готовится к муниципальным выборам в 2025 году, она сталкивается с двойной проблемой: решением внутренних проблем и поиском путей преодоления сложного международного порицания. События 2024 года подчеркнули необходимость более инклюзивного подхода к управлению и дипломатии.

Будущее Азербайджана зависит от его способности сбалансировать свои стремления к региональному лидерству с выполнением внутренних обязательств власти перед обществом. Сможет ли он достичь этого равновесия, еще предстоит увидеть, но события года, несомненно, подготовили почву для принятия важных решений в будущем.