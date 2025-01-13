Выбор между благодарностью и неблагодарностью

Один из депутатов предложил нам неоднократно показывать на наших телеканалах сцены разрушенной Сирии. Таким образом, люди смогут понять, что геополитическая стабильность превыше всего. Мы должны глубоко проанализировать политику, которая привела Сирию к ее нынешнему состоянию, и сделать ее уроком для наших граждан, подчеркивая, что безопасность превыше всего. Короче говоря, мы не должны прекращать пропагандистские усилия, которые подчеркивают важность безопасности.

Интересный ли это пропагандистский материал или нет? Давайте подумаем...

Прежде всего, почему мы должны проводить политику, которая будет сравниваться с Сирией? Почему мы должны смотреть на авторитарные, диктаторские политические системы Ближнего Востока и чувствовать благодарность за нашу нынешнюю ситуацию? Почему мы должны быть благодарны, когда мы даже не находимся в регионе, где сталкиваются интересы мировых держав, как на Ближнем Востоке? Возможно, потому что мы благословлены разнообразием климата, обильными возобновляемыми и невозобновляемыми энергетическими ресурсами и щедрой долей даров природы? Или потому что мы чувствуем поддерживающую руку такого великого брата, как Турция, на нашем плече? Почему мы должны сравнивать себя с Сирией, Афганистаном или Нигерией?

Если мы можем достичь консенсуса среди перекрестного давления со стороны таких крупных держав, как Россия и Иран, то логично понять необходимость благодарности. Образно говоря, мы должны быть благодарны, что мы не в аду — я согласен. Но почему бы нам также не выразить неблагодарность за то, что мы не смогли построить рай, несмотря на наше огромное нефтяное и газовое богатство?

В действительности сравнения — это прекрасная возможность для размышлений. Истины часто возникают из сравнений. Однако сравнения должны быть уместными.

Знаете, с кем нам следует сравнивать себя, выбирая между благодарностью и неблагодарностью? Не с Дальним Востоком, а с нашими близкими соседями. Если мы сравним себя с Прибалтикой и найдем области, в которых мы преуспеваем, то мы можем быть благодарны.

Если мы сравним себя со странами Восточной Европы и сможем генерировать ВВП на душу населения в размере от 50 000 до 60 000 долларов, то мы можем быть благодарны. Но если наша экономика, движимая двигателем нефти, производит всего лишь 7 200 долларов ВВП на душу населения, за что именно мы благодарны?

Наше сравнение с Ближним Востоком, где сталкиваются интересы мировых держав, является сценарием крайнего пессимизма. С другой стороны, сравнение нас с Европейским союзом или западными странами отражает чрезмерный оптимизм. Однако наши экономические параметры позволяют нам сравнивать себя с богатыми ресурсами государствами и странами со схожей историей независимости. Наиболее реалистичными сравнениями для нас являются ресурсные постсоветские страны и восточноевропейские государства.

Мы можем сравнивать себя с Грузией и быть благодарными за то, что не сталкиваемся с такими уязвимостями, как потеря Абхазии и Южной Осетии. Однако мы также должны критиковать себя за то, что не смогли создать либеральную экономику, как Грузия.

Грузия находится в шаге от полноправного членства в ЕС, является членом ВТО, занимает высокие позиции в международных рейтингах и может похвастаться значительно более высоким объемом несырьевого экспорта на душу населения. Эти достижения дают нам достаточно оснований для саморефлексии.

Несмотря на переговоры с 1997 года, Азербайджан до сих пор не стал членом ВТО. Существует мнение, что членство в ВТО ограничивает возможности экспорта и позволяет иностранным компаниям монополизировать внутренние рынки, вытесняя местных производителей. Однако произошло обратное. С момента вступления Грузии в ВТО в 2000 году уровень ее экспорта на душу населения значительно вырос. В 2023 году ненефтяной экспорт Азербайджана на душу населения составил 340 долларов США, тогда как в Грузии этот показатель превысил 1200 долларов США.

Грузия не сделала ни шага назад в своем представительстве в Совете Европы. Вместо этого она заменила его более высокими уровнями сотрудничества. Используя программу ЕС «Восточное партнерство», Грузия получила финансовую поддержку в размере 10 миллиардов евро. Затем она продвинулась еще дальше, получив официальный статус кандидата в ЕС 14 декабря 2023 года. Напротив, Азербайджан прекратил свою деятельность в Совете Европы в начале этого года (24 января 2024 года).

Значимая интеграция с европейскими структурами принесла значительную пользу Грузии, как ее государству, так и ее гражданам. Например, в рейтинге международных паспортов Грузия занимает 44-е место, а Азербайджан — 70-е. Граждане Грузии могут путешествовать без виз в 122 страны, тогда как граждане Азербайджана имеют доступ без визы только в 72 страны.

За последние 25 лет Азербайджан получил более 200 миллиардов долларов доходов от ресурсов. Это была золотая возможность превратить «черное золото» в человеческий капитал. Связь между человеческим капиталом и Индексом развития человеческого потенциала (ИРЧП) должна быть ясна каждому. Одним из ключевых показателей ИРЧП является продолжительность жизни. В то время как средняя продолжительность жизни в мире составляет 83 года, в Азербайджане она составляет 76 лет. Даже эта цифра, хотя и спорная, ставит нас на последнее место среди стран Южного Кавказа. Из 189 стран Армения занимает 76-е место, Грузия — 60-е, а Азербайджан — 89-е. Если вы хотите выразить за это благодарность, дерзайте.

Ожидаемая продолжительность жизни во многом зависит от устойчивости здравоохранения. После 20 лет доходов от нефти и газа Азербайджан только недавно ввел обязательное медицинское страхование. Проблемы в системе здравоохранения в сочетании с такими факторами, как психологический стресс и плохое качество продуктов питания, сделали Азербайджан второй страной в мире по количеству случаев внезапной смерти. Это подчеркивает тревожное состояние социальных и психологических условий в стране.

Другим ключевым показателем, характеризующим социальную ситуацию, является устойчивость системы социальной защиты и социального обеспечения. По официальным данным, 45% граждан Азербайджана умирают до достижения пенсионного возраста. Граждане вносят взносы в пенсионные фонды, однако почти половина из них не может ими воспользоваться. Даже те, кто достигает пенсионного возраста, считают эти суммы недостаточными.

Поскольку пенсионный возраст в нашей стране продолжает расти, число получателей пенсий также уменьшается. Несколько лет назад число пенсионеров составляло 1,3 миллиона, а сейчас сократилось до 1,1 миллиона. Это составляет около 10% населения страны. Для сравнения, в Армении этот показатель составляет 17%, а в Грузии — 23%. Это означает, что обе страны в среднем выделяют в два раза больше своих бюджетов на пенсионные расходы, чем Азербайджан.

По данным отчета Международной организации труда за 2022 год (ссылка здесь) , охват пожилого населения, имеющего право на пенсию в Азербайджане, за последние 20 лет резко сократился.

Учитывая эти многочисленные социально-экономические показатели, должны ли мы чувствовать благодарность или недовольство? Почему «студент», который утверждает, что он лучший на Южном Кавказе (производя 75% его ВВП), должен сравнивать себя с «лучшими учениками» более слабых классов? Лучший ученик должен сравнивать себя с лучшими в элитной группе!

После решения карабахского вопроса мы как страна должны принять принципиально иную социально-экономическую политику. Нам нужно решить наши внутренние проблемы и преодолеть социальный и экономический тупик, чтобы мы могли противостоять внешним угрозам. Сила должна исходить изнутри — от нашего народа. С такой внутренней силой правительственным аффилированным СМИ не нужно будет придумывать воображаемые угрозы или прибегать к конспирологическим нарративам. Даже перед лицом реальных угроз мы сможем нейтрализовать их с помощью этой мобилизованной внутренней силы.

В этот момент наше внимание будет сосредоточено не на далеких странах, таких как Сирия или Афганистан, а на тенденциях в странах цивилизованного мира.

Кстати об Афганистане… По данным прошлого года, доля инвестиций в основной капитал в процентах от ВВП в Афганистане составила 17%, а в Азербайджане — всего 13%. Знаете, что это значит? Приток инвестиций в основной капитал, который является драйвером экономического роста, в нашей стране сокращается. При неудовлетворительном инвестиционном климате инвестиции в основной капитал либо прекращаются, либо ограничиваются. Это увеличивает риск репатриации капитала из страны.

Капитал всегда в движении и ищет благоприятные условия. Он не течет в Сирию. Мы должны обеспечить, чтобы он тёк в Азербайджан.