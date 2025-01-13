Азер Гасымлы об истинных причинах своего ареста

Арестованный директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы направил из СИЗО обращение к общественности. Оно было опубликованоего супругой политолога на его аккаунте в facebook.

Гасымлы заявил, что по предъявленному ему обвинению в «вымогательстве путем угроз», нет ни одного доказательства.

В суде он спросил у следователя, может ли тот представить хотя бы одно доказательство? Однако следователь ответил молчанием.

Гасымлы расценил свой арест нарушением презумпции невиновности, и попранием закона и права.

"Меня арестовали только за то, что я говорю правду. Я считаю, что национальные интересы Азербайджана основаны на прогрессе, на правовом государстве, свободной экономической среде и демократии. Я не ориентирован на Запад, на север или юг, но сторонник сотрудничества с Западом, интеграцией с Евросоюзом, с современным миром без риска для безопасности нашей страны", – заявил Гасымлы.

*Гасымлы был задержан 8 декабря по обвинению в вымогательстве ( статья 182.2.3 УК). Ему грозит лишения свободы от 5 до 10 лет. 9 декабря суд арестовал его на 4 месяца.

Жалобу на Гасымлы подало лицо, которое является его должником, и решением суда, обязано вернуть Гасымлы долг. Тем не менее, Гасымлы обвинили в угрозе этому лицу.

Гасымлы известен своей критикой внутренней и внешней политики правительства. В частности, он критиковал аресты журналистов и активистов, а также разворот внешней политики Азербайджан в российскрм направлении.