Россия нанесла массированные ракетные удары по Украине в канун Нового года

Российские войска начали массированную ракетную атаку по всей Украине во вторник утром, обострив напряженность в канун Нового года. Воздушная тревога была объявлена ​​по всей стране, ссылаясь на угрозу ударов с воздуха и баллистических ракет.

Платформы мониторинга сообщили о развертывании по меньшей мере шести российских бомбардировщиков Ту-22М3, которые выпустили ракеты Х-22 по украинской территории. Кроме того, с авиабазы ​​Саваслейка вылетел истребитель МиГ-31К, предположительно вооруженный ракетой «Кинжал».

Киевская областная военная администрация подтвердила ракетные обстрелы столицы, активно задействованы системы ПВО. Мэр Виталий Кличко предупредил о возможных ударах баллистических ракет, а военные власти сообщили об обломках сбитой ракеты, приземлившейся на крыше частного дома в Дарницком районе. О жертвах или значительном ущербе не сообщалось.

Представители украинских ВВС заявили о наличии ракет и беспилотников над Киевом, а также Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и Черкасской областями.

В городе Шостка Сумской области предварительные сообщения свидетельствуют о значительном ущербе, в том числе от ударов пострадали 12 многоэтажных жилых домов и два учебных заведения. В результате атаки были уничтожены несколько объектов инфраструктуры.