Южнокорейский суд одобрил ордер на арест президента Юн Сок Ёля по обвинению в введении военного положения
Южнокорейский суд одобрил запрос на выдачу ордера на арест президента Юн Сок Ёля в связи с обвинениями в объявлении военного положения и попытке государственного переворота, сообщило информационное агентство Yonhap.
«Суд Западного округа Сеула выдал ордер на арест Юн Сок Ёля по обвинению в объявлении военного положения 3 декабря, попытке организации мятежа и злоупотреблении властью», — говорится в сообщении.
Ордер был запрошен специальной следственной группой, расследующей дело против Юна, после того, как он не явился по трем повесткам на допрос.
Ранее в этом месяце южнокорейский парламент отстранил Юна от власти после его спорной попытки ввести военное положение 3 декабря в попытке подавить политическую оппозицию. Этот шаг вызвал общественное возмущение, заставив законодателей быстро проголосовать за отмену объявления военного положения.
Хан Дак Су был назначен исполняющим обязанности президента после отстранения Юна. Однако парламент позже объявил Хану импичмент, заменив его первым заместителем премьер-министра и министром экономики и финансов Чу Кён Хо, который пообещал отдать приоритет национальной стабильности.
Были задержаны несколько должностных лиц, предположительно связанных с объявлением военного положения, в том числе бывший министр обороны Ким Ён Хён, а также нынешний и бывший начальники разведывательного управления армии Мун Сан Хо и Но Сан Вон.
Политические потрясения еще больше обострили внутренние беспорядки в Южной Корее, поскольку страна ищет путь к восстановлению демократической стабильности.
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