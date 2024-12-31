США объявили о выделении Украине почти 6 миллиардов военной и бюджетной помощи
Администрация Байдена в понедельник объявила о выделении почти 6 миллиардов долларов дополнительной военной и бюджетной помощи Украине, сообщает корреспондент Turan из Вашингтона.
«По моему указанию Соединенные Штаты продолжат работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение оставшегося времени моего пребывания на посту", - отметил Байден, объявляя о пакете.
Новая помощь обеспечит Украине "немедленный приток сил и средств на поле боя, а также долгосрочные поставки систем противовоздушной обороны, артиллерии и других важнейших видов вооружений", добавил Байден.
В дополнение к военной помощи министр финансов Джанет Йеллен объявила о предоставлении Украине бюджетной помощи в размере 3,4 миллиарда долларов.
«Успех Украины отвечает основным национальным интересам Америки", - сказала Йеллен, пообещав продолжить давление на Москву с помощью санкций и помогать Украине.
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