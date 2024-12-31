США объявили о выделении Украине почти 6 миллиардов военной и бюджетной помощи

США объявили о выделении Украине почти 6 миллиардов военной и бюджетной помощи

Администрация Байдена в понедельник объявила о выделении почти 6 миллиардов долларов дополнительной военной и бюджетной помощи Украине, сообщает корреспондент Turan из Вашингтона.

«По моему указанию Соединенные Штаты продолжат работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение оставшегося времени моего пребывания на посту", - отметил Байден, объявляя о пакете.

Новая помощь обеспечит Украине "немедленный приток сил и средств на поле боя, а также долгосрочные поставки систем противовоздушной обороны, артиллерии и других важнейших видов вооружений", добавил Байден.

В дополнение к военной помощи министр финансов Джанет Йеллен объявила о предоставлении Украине бюджетной помощи в размере 3,4 миллиарда долларов.

«Успех Украины отвечает основным национальным интересам Америки", - сказала Йеллен, пообещав продолжить давление на Москву с помощью санкций и помогать Украине.