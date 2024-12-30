Вышла в свет новая книга Джамиля Гасанлы о «Движении 21 Азера»

Вышла в свет книга доктора исторических наук Джамиля Гасанлы «Тебриз -1946: победа и трагедия национального правительства».

Это его вторая книга из серии «Южного (иранского) Азербайджана».

Как отметил Гасанлы в беседе с корреспондентом Turan, первая книга из этой серии «Южный Азербайджана: на перепутье истории )1939–1945)», была издана в 2023 г.

Он сожалением отметил, что постоянный читатель его книг журналист Натиг Джавадлы теперь находится под арестом (по делу Meydan TV).

«К сожалению, Пенитенциарная служба ввела запрет на пропуск моих книг в места заключения», - сказал Гасанлы.

Он отметил, что некоторые уникальные фото впервые публикуются в новой книге.

В частности, некоторые фото любезно предоставила журналистка Наиля Балаева из архива ее близкого родственника, одного из лидеров «Движения 21 Азера» Садыга Бадиги.

В книге отражены драматические события, происходящие в 1946 г. в Тебризе и в целом, в Южном Азербайджане.

Это книга отличается от ранее написанных Гасанлы произведений об истории Южного Азербайджана того периода.

В частности, использованы материалы российских архивов, с которых был снят гриф секретности.

В частности, использованы стенограммы переговоров Сталина с Гавамом ас-Салтаной, сестрой шаха Ашраф Пехлеви, а также сотни других ценных архивных документов.

Во время научно-педагогической деятельности в Лондоне Гасанлы получил доступ к материалам британского Национального архива о событиях 1946 г. в Южном Азербайджане.

Вместе с тем, он указал, что около 100 папок из фонда Национального правительства в Архиве политических документов президента Азербайджана уже засекречены.

Их не предоставляют исследователям по не известным причинам, сказал Гасанлы.

Вместе с тем, читатели в новой книге смогут впервые ознакомиться с архивными материалами органов КГБ. В них раскрывается истинное лицо советского правительства во время событий 1946 г. в отношении «Движения 21 Азера» и его лидера Пишевари.