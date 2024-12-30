Вышла в свет новая книга Джамиля Гасанлы о «Движении 21 Азера»
Вышла в свет книга доктора исторических наук Джамиля Гасанлы «Тебриз -1946: победа и трагедия национального правительства».
Это его вторая книга из серии «Южного (иранского) Азербайджана».
Как отметил Гасанлы в беседе с корреспондентом Turan, первая книга из этой серии «Южный Азербайджана: на перепутье истории )1939–1945)», была издана в 2023 г.
Он сожалением отметил, что постоянный читатель его книг журналист Натиг Джавадлы теперь находится под арестом (по делу Meydan TV).
«К сожалению, Пенитенциарная служба ввела запрет на пропуск моих книг в места заключения», - сказал Гасанлы.
Он отметил, что некоторые уникальные фото впервые публикуются в новой книге.
В частности, некоторые фото любезно предоставила журналистка Наиля Балаева из архива ее близкого родственника, одного из лидеров «Движения 21 Азера» Садыга Бадиги.
В книге отражены драматические события, происходящие в 1946 г. в Тебризе и в целом, в Южном Азербайджане.
Это книга отличается от ранее написанных Гасанлы произведений об истории Южного Азербайджана того периода.
В частности, использованы материалы российских архивов, с которых был снят гриф секретности.
В частности, использованы стенограммы переговоров Сталина с Гавамом ас-Салтаной, сестрой шаха Ашраф Пехлеви, а также сотни других ценных архивных документов.
Во время научно-педагогической деятельности в Лондоне Гасанлы получил доступ к материалам британского Национального архива о событиях 1946 г. в Южном Азербайджане.
Вместе с тем, он указал, что около 100 папок из фонда Национального правительства в Архиве политических документов президента Азербайджана уже засекречены.
Их не предоставляют исследователям по не известным причинам, сказал Гасанлы.
Вместе с тем, читатели в новой книге смогут впервые ознакомиться с архивными материалами органов КГБ. В них раскрывается истинное лицо советского правительства во время событий 1946 г. в отношении «Движения 21 Азера» и его лидера Пишевари.
12 декабря 1945 года, в Южном Азербайджане в результате вооруженного восстания к власти пришло национальное правительство во главе с Сеид Джафаром Пишевари. Это событие вошло в историю как «Движение 21 Азера». Однако национальное правительство просуществовало всего год и было принесено в жертву геополитического соперничества между сверхдержавами, чем воспользовался шахский режим.
-
-
- Политика
- 31 декабрь 2024 11:16
Культура
-
- 27 декабрь 2024, 13:20
Кино всегда было зеркалом, отражающим сложности жизни, и иногда оно служит молчаливым свидетелем, раскрывающим глубокие истины. 25 декабря в киноцентре Низами в Баку состоялся замечательный праздник повествования и творчества.
-
- 25 декабрь 2024, 12:14
Гламур серебряного экрана часто скрывает невысказанные трудности актрис, особенно с возрастом. За ярким светом и аплодисментами скрывается реальность, отмеченная стереотипами, общественным давлением и уменьшающимися возможностями. Для многих актрис течение времени не только бросает вызов их личной идентичности, но и угрожает их профессиональному выживанию в индустрии, зацикленной на молодости и общепринятых стандартах красоты.
-
- 22 декабрь 2024, 19:01
На оживленных улицах Баку, где мода так же динамична, как и городской пейзаж, происходит тихая революция. Несмотря на успехи Азербайджана в управлении отходами, проблема отходов одежды и текстиля сохраняется, бросая длинную тень на экологический прогресс.
-
- 21 декабрь 2024, 11:09
Несмотря на богатое историческое прошлое в Азербайджане, культура донорства сталкивается с многочисленными проблемами в наше время. Такие вопросы, как прозрачность в достижении целевой аудитории, снижение общественного доверия и отсутствие устойчивых механизмов поддержки, являются основными проблемами в этой области. Кроме того, слабое продвижение культуры донорства препятствует ее более широкому принятию и развитию в обществе. Как образование, так и современные решения имеют решающее значение для усиления социального воздействия донорства.
Написать отзыв