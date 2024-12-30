Россия и Украина провели значительный обмен пленными, при этом каждая сторона вернула по 150 военнопленных, сообщили официальные лица в субботу. Обмен, проведенный при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), знаменует собой редкий акт сотрудничества на фоне продолжающегося конфликта между двумя странами.

Министерство обороны России подтвердило, что 150 заключенных были переведены в Беларусь, где им оказывается медицинская помощь и поддержка для связи с семьями.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о репатриации 189 граждан Украины, среди которых военнослужащие, защищавшие металлургический комбинат «Азовсталь», Чернобыльскую АЭС и остров Змеиный. Среди освобожденных также двое мирных жителей Мариуполя.

Этот обмен следует за меньшим обменом 18 октября 2024 года, когда каждой стороне было возвращено по 95 заключенных. Ранее в декабре российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что ведутся переговоры о «масштабном обмене», но на тот момент соглашение не было достигнуто.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале декабря предлагал рождественское прекращение огня и массовый обмен пленными, однако Зеленский отклонил это предложение, сославшись на продолжающиеся боевые действия.

Посредническая роль ОАЭ в этом обмене подчеркивает растущие дипломатические усилия страны в регионе на фоне призывов к возобновлению переговоров с целью положить конец почти двухлетнему конфликту.

Дальнейшие подробности об освобожденных лицах и условиях их плена остаются нераскрытыми. Обе страны продолжают сообщать о продолжающихся столкновениях и жертвах, поскольку дипломатические решения остаются неясными.