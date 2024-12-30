Центр «Защитник» инициирует кампанию с требованием открытия сухопутных границ Азербайджана
Правовой центр «Защитник» инициирует общественную кампанию с требованием открытия сухопутных границ Азербайджана.
В частности, предлагается в массовом порядке подавать индивидуальные жалобы в Конституционный суд Азербайджана на решение Кабинета министров о закрытии сухопутных границ.
«Вот уже почти пять лет сухопутные границы Азербайджана закрыты под предлогом особого карантинного режима, введенного в марте 2020 г. в связи с пандемией COVID-19. Даже после крушения самолета, выполнявший рейс Баку-Грозный, когда трагедия вновь привлекла внимание к проблеме закрытости границ, Кабинет министров в очередной раз продлил карантинный режим до 1 апреля 2025 г. Никакого разумного обоснования этому нет. Страны, которые закрыли границы, отменили эти решения уже в 2022 г. ВОЗ в 2023 г. объявил о прекращении пандемии. Никаких правовых оснований, целесообразности с точки зрения здравоохранения для сохранения границ закрытыми нет», - сказал Turan глава Центра «Защитник» Самед Рагимли.
Это ограничение нелегитимно, поскольку нарушает гарантированную Конституцией и Европейской конвенцией свободу передвижения, подчеркнул он.
И цивилизованным путем борьбы за его отмену является подача в массовом порядке индивидуальных жалоб в Конситуционный суд, добавил юрист.
По его словам, закрытость границ создает для граждан и финансовые трудности, вынуждая их к путешествиям авиационным транспортом, который многократно дороже.
«Из-за высоких цен на авиабилеты некоторые граждане не могут к примеру годами посещать своих родственников в других странах, выезжать на лечение и т.д», - сказал Рагимли.
Он отметил, что после праздничных дней центр «Защитник» представит готовые образцы подачи жалоб в Конституционный суд.
Если Конституционный суд откажется принимать заявления или не удовлетворит их, то центр «Защитник», готов помогать гражданам в подаче жалоб в ЕСПЧ, отметил Рагимли.
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Общество
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- 30 декабрь 2024, 15:30
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- 29 декабрь 2024, 01:03
За 20 дней, что Азер Гасымлы находится в СИЗО, никаких следственных действий с ним не проводилось. С ним никто не встречался. Только в первый день задержания в Ясамальском районном управлении полиции и в день судебного заседания состоялась очная ставка между Азером Гасымлы и обвинителем. Этот человек был в надвинутой на голову шапке, так что глаз не было видно, и отвернулся от Азера, сообщила Turan жена Гасымлы Самира Гасымлы .
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- 28 декабрь 2024, 14:00
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- 28 декабрь 2024, 13:26
В Баку проходят похороны жертв крушения самолета AZAL 25 декабря.
1 отзыв
Северян
2024-12-30
Какие бессердечный люди руководят страной, пять лет закрыли границу без основании, ВОЗ и все страны отменили карантин, только в Азербайджане ещё действует. Неужели кто понимает решение о закрытии границы думает о граждане, да нет конешно " Сытому голодного не понять ". Я и такие как я наверно 100 тыс. семья не может посещать Родину. Я боюсь на самолёте летать вот причина, а других из-за нехватки средств лететь на самолёте. Может проснется совесть о тех кто прнимает решение о закрытии границы, после событий 25.12.2025г. С самолётам Баку-Грозны.