Центр «Защитник» инициирует кампанию с требованием открытия  сухопутных границ Азербайджана

Правовой центр «Защитник» инициирует общественную кампанию с требованием открытия сухопутных границ Азербайджана.

В частности, предлагается в массовом порядке подавать индивидуальные жалобы в Конституционный суд Азербайджана на решение Кабинета министров о закрытии сухопутных границ.

«Вот уже почти пять лет сухопутные границы Азербайджана закрыты под предлогом особого карантинного режима, введенного в марте 2020 г. в связи с пандемией COVID-19. Даже после крушения самолета, выполнявший рейс Баку-Грозный, когда трагедия вновь привлекла внимание к проблеме закрытости границ, Кабинет министров в очередной раз продлил карантинный режим до 1 апреля 2025 г. Никакого разумного обоснования этому нет. Страны, которые закрыли границы, отменили эти решения уже в 2022 г. ВОЗ в 2023 г. объявил о прекращении пандемии. Никаких правовых оснований, целесообразности с точки зрения здравоохранения для сохранения границ закрытыми нет», - сказал Turan глава Центра «Защитник» Самед Рагимли.

Это ограничение нелегитимно, поскольку нарушает гарантированную Конституцией и Европейской конвенцией свободу передвижения, подчеркнул он.

И цивилизованным путем борьбы за его отмену является подача в массовом порядке индивидуальных жалоб в Конситуционный суд, добавил юрист.

По его словам, закрытость границ создает для граждан и финансовые трудности, вынуждая их к путешествиям авиационным транспортом, который многократно дороже.

«Из-за высоких цен на авиабилеты некоторые граждане не могут к примеру годами посещать своих родственников в других странах, выезжать на лечение и т.д», - сказал Рагимли.

Он отметил, что после праздничных дней центр «Защитник» представит готовые образцы подачи жалоб в Конституционный суд.

Если Конституционный суд откажется принимать заявления или не удовлетворит их, то центр «Защитник», готов помогать гражданам в подаче жалоб в ЕСПЧ, отметил Рагимли.