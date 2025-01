İran hakimiyyətinin Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı növbəti təxribatı

Ərdəbil şəhərində bədnam İmam Amelinin təşkil etdiyi dini mərasim Türkiyə və Azərbaycan prezidentlərinin ünvanına təhqirlər mərasiminə çevrilib.

Araz news kanalının məlumatına görə, mərasim Kərbəla şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunub. Əslində isə məmurların iştirakı ilə keçirilən bu tədbir “yəhudilərə satılan” Türkiyə və Azərbaycan prezidentlərinə qarşı təhqiramiz aksiyaya çevrildi.

Ərdəbil sakinləri adından çıxış edən muzdlu təxribatçı Şah İsmayılın nəvələrinin onun bayrağını Bakıda və Azərbaycanın digər şəhərlərində ucaldacaqları, “ölkəni yəhudilərdən azad edəcəkləri” ilə hədələyir.

Mərasimdə Bəsic (hərbi milis), gənclər və məktəblilər iştirak ediblər.

Ən maraqlısı odur ki, bu aksiya İran dövlət televiziyası ilə canlı yayımlanıb.



