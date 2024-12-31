Новогодний прогноз погоды в Азербайджане

Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана опубликовала прогноз погоды на 1 января, прогнозируя преимущественно засушливые условия на всей территории страны.

В Баку и на Апшеронском полуострове в течение дня ожидается переменная облачность, местами пасмурно, осадков не ожидается. Юго-западный ветер утром сменится на умеренный северо-западный во второй половине дня.

Прогнозируется, что температура в столице составит от 5-7°C ночью до 8-12°C днем. Атмосферное давление составит 771 миллиметр ртутного столба, что немного выше нормы, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах ожидается преимущественно сухая погода, хотя ночью в высокогорных районах возможны кратковременные осадки, местами туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Прогнозируется, что температура в регионах будет колебаться от 1 до 6°C ночью и от 9 до 14°C днем. В горных районах ночные минимумы будут колебаться от -1°C до -6°C, опускаясь до -10°C до -15°C в высокогорных зонах, а дневные максимумы достигнут 2-7°C.